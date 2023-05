Afrique: Chiba salue une qualification 'de rêve' pour la Coupe du monde pour le Maroc

Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire 3-0 sur l'Algérie lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 à Constantine mercredi.

Le sélectionneur Said Chiba a décrit cela comme la concrétisation d'un rêve pour ses joueurs, et il attend déjà avec impatience le défi qui lui donne l'opportunité d'apprendre des autres grandes nations du football.

« La Coupe du monde est un rêve pour les joueurs. Nous avons une chance de nous mesurer à des équipes qui sont considérées comme des leaders du football mondial et c'est absolument bon pour leur développement. Aller à la Coupe du monde pour eux à cet âge est aussi une énorme motivation pour leur carrière », a déclaré Chiba après le match.

Il estime que la performance historique de l'équipe senior lors de la Coupe du monde Qatar 2022 a contribué à remonter et à motiver le moral de l'équipe avant même le début du tournoi, car ils voulaient également écrire leur propre histoire.

« C'était un très bon facteur de motivation pour eux. Et maintenant, la qualification de cette équipe pour la Coupe du monde témoigne du travail accompli par la Fédération notamment avec les programmes de football de base. Nous avons vu que leurs efforts ont porté leurs fruits et maintenant ces joueurs sont l'avenir de l'équipe senior », a déclaré le tacticien.

Revenant sur le match et sur leur large victoire, Chiba a déclaré que marquer un but assez tôt les a beaucoup aidés. Cela a eu le mérite de calmer leurs nerfs et les a amenés à jouer plus confortablement.

Contrairement à la façon dont ils ont joué lors de leurs deux premiers matchs de phase de groupes, les Lionceaux de l'Atlas se sont montrés plus offensifs et ont davantage ouvert leur jeu.

"Nous savions que ce serait un match difficile, mais une fois que nous avons marqué en premier, cela nous a aidés à nous calmer et à être plus proactifs. Bien sûr, l'Algérie est une bonne équipe, mais nous avions l'intention d'en créer plus et d'utiliser les espaces qu'elle a laissés », a déclaré le tacticien.

Il ajoute: «Nous planifions différemment pour chaque match. Dans la phase de groupes, nous avons joué contre des équipes très dures et physiques et nous avons dû utiliser une stratégie différente. Contre l'Algérie, c'était un match plus ouvert et nous avons également changé notre stratégie en conséquence.

Leur ticket de qualification pour la Coupe du monde désormais en main, Chiba et ses protégés portent désormais leur attention sur le dernier carré. Ils affronteront le Mali ou le Congo à Annaba.