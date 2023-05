Afrique: Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs - Deuxième victoire pour la DGSP, Otohô poussée à la porte de sortie

Les représentants congolais à la 39e édition du Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, qui se dispute depuis le 9 mai en Egypte, ont joué leur deuxième match le 10 mai. A ce niveau de la compétition, le bilan est moyen puisque le club de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a réalisé un second succès d'affilée en battant Fanz du Cameroun, 27-22. L'Association sportive Otohô a été battue, pour la deuxième fois, face aux vaillantes Angolaises de Pimeiro d'Agosto sur le score de 20-37.

Les deux équipes congolaises présentent une casquette mi-figue mi-raisin dans cette compétition qui regroupe, jusqu'au 18 mai, les meilleurs clubs d'Afrique dans la catégorie des séniors hommes et dames en Egypte.

La DGSP, qui fait un sans-faute et suscite beaucoup d'espoirs des amoureux du handball, livre un jeu poussif et n'arrive pas à étaler le style de jeu et les spectacles qui lui sont propres. Après avoir battu, le premier jour, les Tunisiennes de Moknine sur le score de 30-28, puis la confirmation face à Fanz, les filles du coach Simon Badenika devraient appuyer sur l'accélérateur pour s'adapter totalement à la température de la compétition. La DGSP, habituée aux compétitions de haut niveau, est beaucoup attendue d'ailleurs, elle vise le podium voire la médaille d'or. Le public sportif congolais compte beaucoup sur les performances de cette équipe pour savourer la dynamique de la renaissance du handball congolais qui a été enclenchée par les prouesses de la sélection nationale séniors dames puis par cette même DGSP.

L'Association sportive Otohô paie sans nul doute le prix de son manque d'expérience dans cette compétition. Les Kali qui découvrent le haut niveau pour la première fois seront obligées de quitter la 39e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe plus tôt que prévu. Logée dans un groupe B dominé par des caciques du handball féminin en Afrique, Otohô a fait un faux départ, le premier jour, face à l'équipe organisatrice Al Ahly d'Egypte, 26-30. Le malheur ne vient jamais seul, Otohô a encore perdu devant les Angolaises de Primeiro.

AS Otohô doit profiter de cette compétition pour mesurer le niveau de pression des autres et la température de la haute compétition en faisant école pour faire mieux lors des prochaines compétitions. La troisième journée prévue pour ce 11 mai sera très décisive pour les équipes congolaises. AS Otohô va affronter Nouasser et la DGSP va défier Petro Atlétic.