Mali/Congo-Brazzaville: CAN U-17 - Fabrizio Eraldo Cesana qualifie le match contre le Mali d'un examen pour ses joueurs

Le sélectionneur des Diables rouges des moins de 17 ans a assuré, à la conférence de presse d'avant match, que le quart de finale contre le Mali est un examen encore plus important pour ses jeunes joueurs.

Les Diables rouges sont à un match d'une qualification pour la Coupe du monde de la catégorie. La victoire contre le Mali, le 11 mai, au stade d'Annaba, leur permettra non seulement de se qualifier pour les demi-finales mais aussi pour la Coupe du monde. Un challenge important face à une équipe très physique du Mali qui a fait un sans-faute lors des matches de poules. Interrogé sur les chances du Congo, Fabrizio Eraldo Cesana a expliqué que son équipe n'est pas venue en Algérie pour faire du tourisme mais pour aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique des nations (CAN).

« Nous sommes conscients que nous allons jouer face à une équipe très forte qui est respectée sur le continent dans cette catégorie. Nous sommes venus ici pour faire de notre mieux mais pas pour faire du tourisme. Nous ne sommes pas en quarts de finale par hasard. Je pense qu'on a montré de quoi nous sommes capables. Contre le Mali, c'est pour nous un examen encore plus important pour faire progresser notre équipe et gagner en expérience. Nous avons vu beaucoup de matches du Mali par vidéo. Nous avons constaté que c'est une équipe très physique et a des individualités. Nous allons trouver des solutions pour être à la hauteur », a répondu Fabrizio Eraldo Cesana.

Mali-Congo est un match pas comme les autres parce qu'au bout, il y a la qualification pour la Coupe du monde.

Le milieu de terrain congolais, Randy Baleka, a indiqué quant à lui que les Diables rouges vont se donner à 200% pour atteindre cet objectif malgré la forme physique des Maliens. « Nous avons regardé le match Cameroun-Mali. Les Maliens ont poussé vers la fin. Physiquement, ils sont un peu costauds mais nous pouvons leur tenir tête, sinon on ne serait pas là. Un match c'est quatre-vingt dix minutes. C'est une finale parce qu'il y a une place à la Coupe du monde à aller chercher. On se donnera à 200% durant le match en espérant sortir avec la qualification », a-t-il souligné.

Les prestations livrées par le Congo lors de ses deux derniers matches de poule font de lui un adversaire à craindre, même si on ne lui accorde pas le titre de favori face à une équipe qui a respectivement dominé le Burkina Faso et le Cameroun. La qualification pour les quarts de finale a redonné confiance à l'équipe. Un argument de taille pour sortir le grand jeu contre l'un des favoris du tournoi. « Si vous trouvez un coach qui vient vous dire qu'il ne croit pas en la qualification, ce n'est pas un sélectionneur. Nous avons mérité notre troisième place. Pour moi, chaque match est une finale. Nous pouvons affronter n'importe quelle équipe mais nous devons faire notre jeu et nous donner au maximum. Nous respectons les adversaires, et demain nous respecterons le Mali », a souligné le sélectionneur.

Notons que le Mali et le Congo se sont rencontrés lors de la troisième journée de la phase finale de la CAN U-17, au Rwanda. Les Diables rouges l'avaient emporté 2-1. Pour rééditer cet exploit, il faut être plus réaliste devant les buts mais aussi faire preuve de beaucoup de concentration derrière. Le Congo a encaissé trois buts en trois matches avec une moyenne d'un par match. Dans cette rencontre à enjeu, la moindre erreur paie cash.

« Nous avons maîtrisé nos derniers matches. Après, nous avons manqué plus d'efficacité. Nous prenons un but par manque de concentration, notamment le dernier but face à l'Algérie. On s'est fait surprendre », a commenté Randy Baléka.