Afrique: Le Chef de l'Etat défend le cessez-le-feu au Soudan

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a encouragé ce mercredi, dans la ville de Menongue, province de Cuando Cubango, les parties impliquées dans le conflit armé au Soudan à établir un cessez-le-feu, afin de négocier pour une paix définitive.

S'exprimant lors de la réunion des chefs militaires des Forces armées angolaises (FAA), João Lourenço a défendu la fin de la guerre dans ce pays de la région des Grands Lacs.

Les affrontements au Soudan ont commencé le 15 avril entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF).

En quelques jours seulement, le conflit a fait des centaines de morts, créant des milliers de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins.

D'autre part, l'homme d'État angolais a déclaré que le monde suit avec une grande attention et inquiétude la tension dans la péninsule coréenne, le conflit israélo-palestinien, la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, en Afrique, à l'Est de la République Démocratique République du Congo (RDC) et au Mozambique.

Dans son discours, le Président João Lourenço s'est également dit préoccupé par le conflit en Ukraine qui dure depuis plus d'un an et risque de prendre des proportions qui menacent de plus en plus la paix et la sécurité mondiales.

Selon le Chef de l'Etat angolais, tout doit être fait pour éviter l'escalade de ce conflit armé.

"Il est nécessaire qu'il y ait un dialogue entre la Russie et l'Ukraine, pour l'établissement d'un cessez-le-feu qui ouvre la voie à la négociation d'une paix définitive", a-t-il souligné.

Pour João Lourenço, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine doivent être respectées, telles qu'elles sont inscrites dans le droit international et dans la Charte des Nations Unies, que chacun est tenu de respecter.

À la suite de son engagement pour la paix sur le continent, le Président de la République, João Lourenço, a été désigné "Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique".

Le titre est le résultat des efforts de l'Angola avec João Lourenço à la tête de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs dans la recherche de la paix, du dialogue et de la stabilité dans divers pays du berceau du continent.