Angola: Le gouvernement envisage de créer une agence de cybersécurité

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a annoncé ce mercredi la création d'une Agence de cybersécurité pour coordonner les initiatives de cybersécurité, surveiller et préparer les réponses aux menaces en temps réel.

La création de l'agence s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité, qui implique des politiques et des mesures de protection de ses systèmes et infrastructures critiques contre la cybernétique.

S'exprimant à l'ouverture du 1er Forum sur la cybersécurité promu par le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), Nunes Júnior a souligné que l'agence garantira la fourniture et le traitement des données, en vue de créer des politiques publiques plus réalistes.

"Cette stratégie devrait également inclure des actions de sensibilisation et d'éducation de la population sur l'importance de la cybersécurité", a-t-il déclaré.

Pour Manuel Nunes Júnior, toutes les actions doivent être complétées par des mesures garantissant la protection des données et des systèmes d'information.

Selon lui, le cadre juridique existant doit être renforcé et mis à jour, en raison du grand développement technologique du monde.

La législation doit également être préparée dans le contexte de la cybersécurité et des sanctions «sévères» doivent être claires pour d'éventuels cybercrimes, afin de dissuader les agresseurs et les criminels, a-t-il dit.

Un autre focus à l'Académie de cyber-sécurité

Nunes Júnior a également évoqué la nécessité de lancer l'Académie de Cybersécurité, dans le but de préparer le marché et d'augmenter la qualité et la quantité du personnel technique, en particulier les récents diplômés dans ce domaine.

"Les entreprises et les organisations gouvernementales devraient investir dans la formation de leurs employés à la cybersécurité, pour s'assurer qu'ils sont conscients des risques et savent comment contribuer à la protection des données de l'entreprise", a-t-il souligné.

Pour le ministre, la cybersécurité ne doit pas être considérée comme une question qui ne peut être résolue que par l'exécutif.

"Il incombe à tous les utilisateurs du monde cybernétique de trouver les meilleures solutions pour favoriser une culture de la cybersécurité dans les institutions et les entreprises, en adoptant les meilleures pratiques de cyberhygiène et en investissant dans les questions liées à la sécurité numérique et physique, entre autres actions", a-t-il renforcé.

Manuel Nunes Júnior a souligné que l'exécutif s'efforçait de garantir à la société l'accès à Internet et à l'information, tant pour les secteurs public que privé, en s'efforçant d'avoir une portée nationale.

A cet égard, il a souligné les investissements réalisés qui ont permis la mise en service des câbles sous-marins internationaux SACS et Monet, la première liaison entre l'Afrique et les Amériques, depuis l'Atlantique Sud.

Il a également mentionné l'achèvement de la construction du satellite Angosat-2, le démarrage du Centre national de surveillance du spectre radioélectrique, du Réseau national de fibre optique, l'entrée de nouveaux opérateurs de télécommunications et l'octroi d'une licence 5G.

L'expansion sur le territoire national du réseau des Médiathèques en Angola, dans le cadre de la massification et de l'inclusion numérique, ainsi que les projets N'gola digital et Angola Online, sont parmi les réalisations de l'Exécutif.

La stratégie nationale de cybersécurité vise à définir l'approche des politiques qui garantissent un cyberespace sûr et résilient et établira la vision de l'exécutif pour la période quinquennale 2022/2027.

Le projet sert également à identifier et mettre en place des actions de Cybersécurité.

L'idée des autorités est de faire de l'Angola un pays sûr avec une société consciente de la cybersécurité.

La stratégie est conçue pour améliorer la sécurité, la confiance et la résilience des infrastructures et des services vitaux, en garantissant la réduction des cybercrimes, la protection et la défense des infrastructures critiques et des services d'information vitaux, ainsi qu'en améliorant l'utilisation libre, sécurisée et efficace des cyberespace par les entreprises publiques et privées et les citoyens.