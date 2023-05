Angola: Le MINTTICS lance le Prix national du journalisme 2023

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) a annoncé ce mercredi à Luanda le lancement du Prix national de journalisme 2023.

Le Prix national du journalisme a été institué le 10 mai 2007, pour encourager et distinguer la créativité et l'investigation journalistiques, ainsi que pour promouvoir la qualité et le mérite dans l'exercice de la profession. Le prix comprend quatre catégories, à savoir la Presse, la Radio , la Télévision et photojournalisme.

Selon un communiqué de presse adressé à l'ANGOP, tous les journalistes angolais, qu'ils travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dont les travaux ont été publiés dans les médias angolais, entre le 10 août 2022 et le 10 août 2023, peuvent postuler.

Les candidatures, lit-on, doivent être soumises au comité de sélection respectif avant le 10 août 2023, et l'annonce des gagnants doit avoir lieu le 30 octobre et la remise des certificats et des trophées le 30 novembre.

La commission du prix national du journalisme 2023 divulguera, en temps voulu, ses adresses et toutes les instructions pour les candidatures.

Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale exhorte les journalistes angolais à participer au concours, mettant à l'épreuve leur capacité d'enquête.