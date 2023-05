Angola: Le Président de la République souligne la modernisation de la marine angolaise

Menongue — Le Président de la République, João Lourenço, a mis en exergue, ce mercredi, le processus d'équipement en cours de la Marine de guerre angolaise (MGA), dans le cadre d'une stratégie qui devrait être étendue à d'autres branches des Forces armées angolaises (FAA).

A l'ouverture de la réunion avec les chefs militaires des FAA, à Menongue, Cuando Cubango, João Lourenço, qui est également commandant en chef des Forces armées, a déclaré que l'équipement en cours à la MGA est "une première expérience dans ce sens".

Le commandant en chef des FAA a informé, à l'occasion, que la MGA est en train d'être pourvue de navires de guerre de différentes catégories, capables d'intervenir dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme international dans les eaux territoriales et sur la côte maritime nationale.

Selon le Président João Lourenço, le processus en cours dans la marine permettra à cette branche des FAA de coopérer également avec d'autres homologues des pays du golfe de Guinée.

Parallèlement à l'acquisition d'équipements modernes, d'armes et de techniques militaires, le Président angolais a jugé essentiel de former des officiers et des spécialistes dans les meilleures écoles et académies militaires du monde.

La préparation au combat, a poursuivi le Président de la République, et la formation de l'homme dans les établissements d'enseignement militaire du pays doivent être une constante, pour maintenir un très haut degré de préparation au combat des unités des Forces armées anglaises.

Dans son discours, le commandant en chef des FAA a précisé que l'enseignement dans les écoles et académies militaires devrait être assuré par des expatriés sous contrat, ainsi que par des officiers généraux et des officiers angolais, y compris des retraités de différentes spécialités.

Il a dit qu'il s'agissait d'officiers généraux et d'officiers angolais, y compris des retraités, qui se sentent encore capables de transmettre leur expérience des combats et des batailles menés au cours des années de service à la Patrie.

Pour le Chef de l'Etat, il est important que des conférences soient données aux cadets, par les témoins encore vivants, sur leur participation aux grandes batailles enregistrées dans le pays.

Industries de la défense

S'adressant aux chefs militaires des FAA, João Lourenço a déclaré qu'une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de développer des industries de défense axées sur la production, la maintenance des armes et la technique militaire.

Cette industrie devrait également être dédiée à la production de munitions, d'uniformes, de bottes et d'ustensiles de caserne.

Base navale de Soyo

A l'ouverture de la réunion, le Président de la République a annoncé la conclusion, dans un délai de deux mois, des travaux d'agrandissement et de modernisation de la base navale de Soyo, dans la province du Zaïre, qui pourrait devenir la principale base navale du pays.

Selon João Lourenço, tous les efforts doivent être déployés par les FAA dans la production agricole et l'élevage à grande échelle, pour garantir l'autosuffisance alimentaire de leurs troupes et avoir des excédents à injecter sur le marché de consommation.

Le Chef de l'Etat a jugé fondamental que les FAA contribuent à la résolution des problèmes dans les communautés proches de leurs unités.

Selon lui, les unités de génie devraient participer à l'entretien des routes secondaires et tertiaires, ainsi que la construction de ponts, de forages et de réservoirs d'eau pour les populations et le bétail.

Pour João Lourenço, la participation des FAA est également nécessaire dans les opérations de sauvetage des victimes de catastrophes naturelles, dans les campagnes de vaccination de masse, dans la collecte des déchets solides et dans d'autres actions sociales.