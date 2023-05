Algérie: Le président de la République reçoit le nouvel ambassadeur de la République de Géorgie

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi M. George Janjgava qui lui a remis ses lettres de créance en sa qualité de nouvel ambassadeur de la République de Géorgie en Algérie.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de la remise de ses lettres de créance, l'ambassadeur de Géorgie a indiqué: "Je suis honoré de ma présence en Algérie car il s'agit de la première fois qu'un ambassadeur de Géorgie présente ses lettres de créance au président de la République algérienne démocratique et populaire", soulignant que cette occasion coïncide avec le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf et du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Mohamed Ennadir Larbaoui.

L'Algérie et le Rwanda partagent des vues communes sur les défis sécuritaires et de développement en Afrique

Le nouvel ambassadeur de la République du Rwanda en Algérie, Alfred Jacoba Kalisa a affirmé, mercredi, que l'Algérie et le Rwanda entretenaient "de bonnes relations" et partageaient "des vues communes sur les défis sécuritaires et de développement en Afrique".

"L'Algérie et le Rwanda entretiennent de bonnes relations, à travers lesquelles nous partageons des vues et des valeurs communes sur les défis sécuritaires et de développement dans notre continent en vue d'en trouver les solutions, d'où la nécessité de renforcer nos relations communes pour faire face à ces défis en harmonie entre nos deux pays et les pays de l'Union africaine", a déclaré M. Alfred Jacoba Kalisa à l'issue de la cérémonie de remise des lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en Algérie.

Ambassadeur biélorusse: volonté de son pays de promouvoir le partenariat avec l'Algérie

Le nouvel ambassadeur biélorusse en Algérie, Sergei Terentiev, a mis en avant mercredi, la volonté de son pays de promouvoir et de développer les relations de partenariat et de coopération avec l'Algérie dans divers domaines.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ambassadeur de Biélorussie a affirmé que cette rencontre avait été "une excellente occasion" pour évoquer "les voies de développer l'amitié qui nous lie", ajoutant que les deux pays "partagent une histoire et des traditions communes, ce qui permettra de développer nos relations dans les domaines économique, humain et autres".

Il a également affirmé que son pays et l'Algérie "ont franchi de grands pas dans leurs relations et leur partenariat", s'engeant "à ne ménager aucun effort pour contribuer à la promotion de ces relations à un meilleur niveau, à travers l'exploitation de tous les atouts et les opportunités dont jouissent les deux pays".

L'ambassadeur du Kazakhstan réaffirme la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie

Le nouvel ambassadeur de la République du Kazakhstan en Algérie, Khairat Lama Sharif, a réaffirmé mercredi la volonté de son pays de renforcer ses relations avec l'Algérie, notamment au volet économique.

Dans une déclaration à la presse au terme d'une cérémonie de remise des lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ambassadeur du Kazakhstan a souligné avoir évoqué avec le Président de la République, la nécessité de "renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis".

Il a annoncé, dans ce cadre, qu'un forum sur l'investissement se tiendra, les 7 et 8 juin à Astana, souhaitant voir les opérateurs algériens participer à "cette importante rencontre d'hommes d'affaires".

Le diplomate a, en outre, indiqué avoir perçu chez le Président de la République une volonté de renforcer et de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme.