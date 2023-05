Algérie: Tlemcen - Mise en exergue du rôle du calligraphe Ben El Kacem El Kendoussi

TLEMCEN — Les participants à une journée d'étude sur le calligraphe Mohamed Ben El Kacem El Kendoussi, organisée mercredi à Tlemcen, dans le cadre du mois du patrimoine, ont mis en exergue le rôle de ce calligraphe dans la transcription du Saint Coran.

L'universitaire Abdellah Hamadi de l'université d'Oran a souligné, lors de son intervention, que l'érudit et théologien soufi, le calligraphe Abou Abdellah Sidi Mohammed Ben El Kacem El Kendoussi, qui est né à E Kenadsa (Bechar) où il a appris les sciences théologiques à la zaouia Zianiya Chadliya de cette ville, possède plusieurs ouvrages dans le soufisme, outre des manuscrits, dont des transcriptions du saint Coran en 12 volumes transcrits selon le style Kendoussi.

Le même intervenant a ajouté que ce calligraphe, mort en 1861, a développé l'écriture Kendoussie, qui lui est attribuée, et a fait des efforts dans l'ornement et l'utilisation de couleurs harmonieuses dans la transcription du Saint Coran.

Pour sa part, Moussaoui Abdelmalek de l'université de Tlemcen a souligné que le calligraphe El Kendoussi a laissé plusieurs ouvrages dans le soufisme et des oeuvres d'art en tant que calligraphe, notamment le Saint Coran qu'il a transcrit de sa main, sachant que ce travail est considéré comme une oeuvre d'art rare, qu'il a réalisé avec le style Kendoussi, utilisant des techniques esthétiques et artistiques magnifiques, notamment l'harmonie dans les couleurs et les ornements.

Le calligraphe Khaled Khalidi de la même université a également animé une intervention sur le dessin coranique dans les oeuvres du calligraphe El Kendoussi et a présenté une étude technique de certaines transcriptions réalisées par ce calligraphe et les moyens de réalisation du dessin coranique et la symbolique représentée.

Cette rencontre a été organisée à la bibliothèque principale de lecture publique "Mohammed Dib" par le musée public national de la calligraphie islamique de Tlemcen, avec la participation de professeurs de plusieurs universités du pays pour faire connaitre ce calligraphe et le répertoire Kendoussi zianide et mettre en exergue son rôle dans la préservation du patrimoine manuscrit au sud du pays.