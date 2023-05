Algérie: Douanes/Saison estivale - Des mesures pour faciliter les procédures aux voyageurs

ALGER — Le Direction générale des Douanes (DGD) a prévu, en prévision de la prochaine saison estivale, une série de mesures pour faciliter les procédures appliquées aux voyageurs à travers tous les services des Douanes au niveau des gares maritimes, des aéroports et des postes frontaliers, et garantir aux passagers et aux membres de la communauté nationale à l'étranger les meilleures conditions d'accueil, indique mercredi un communiqué de la DGD.

Dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2023, la DGD a pris une série de mesures visant à faciliter les procédures de passage des voyageurs au niveau de tous les services douaniers aux gares maritimes des ports, aux aéroports et aux postes frontaliers, et ce en vue d'assurer les "meilleures conditions" d'accueil des voyageurs en général et de la communauté algérienne à l'étranger en particulier, précise la même source.

Outre l'activation des cellules d'accueil et d'orientation au niveau des services, les Douanes ont prévu des dépliants reprenant les procédures douanières applicables aux voyageurs.

Les services des Douanes ont également activé les brigades de contrôle à bord des ferries, chargées de délivrer les titres de passage en Douane des véhicules afin de réduire les délais de traitement douanier des procédures de passage des voyageurs à l'arrivée.

Concernant les services électroniques et les moyens de communication, la DGD a consacré un onglet spécial sur son site officiel (www.douane.gov.dz) fournissant toutes les informations intéressant le voyageur.

Le site des Douanes offre aux voyageurs la possibilité de renseigner le titre de passage en Douanes électronique (e-TPD) pour les véhicules transitant par les frontières algéro-tunisiennes, et de télécharger le formulaire de "déclaration des devises et des objets de valeur".

La direction a mis au service des voyageurs une application électroniques dédiée aux doléances via le site officiel de la Douane algérienne, via le lien: "dinf@douane.gov.dz" ainsi que sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux "Facebook et Twitter".

La Douane a activé la ligne téléphonique directe (023.50.12.12) dédiée à l'assistance des voyageurs durant la saison estivale, ainsi que le numéro vert "1023".