Algérie: 'Actes de vie', une rétrospective de Denis Martinez à partir du 13 mai à Alger

ALGER — "Actes de vie", une exposition rétrospective des oeuvres du plasticien algérien Denis Martinez, marquant son parcours artistique, sera inaugurée samedi à Alger.

L'exposition retrace des oeuvres majeures s'inspirant de situations personnelles ayant marqué l'artiste et suscitées par des évènements "saillants" de sa vie, a déclaré mercredi Denis Martinez lors d'un point de presse animé à la villa Dar Abdeltif, qui accueillera l'exposition.

"Dans ces oeuvres, j'ai repris et traduit certains des textes et poèmes de figures marquantes de la culture algérienne avec des graphismes", a expliqué l'artiste.

Répartie sur trois salles, "Actes de vie" propose les premières réalisations de ce plasticien et poète né en 1941 près d'Oran, à travers une série d'oeuvres intitulée "Incantations des origines" qui revient sur ses débuts.

La période 1965-1968 donne à voir ses premières oeuvres qui, chacune, a "une histoire déclenchée par des faits réels", a-t-il confié. Cette période est marquée aussi par le mouvement "Aouchem", créé en 1967, avec d'autres artistes dont Choukri Mesli et Mustapha Adnane, notamment.

Une autre partie de l'exposition s'intéresse aux années 1980 et 1990, une tranche de son parcours faite de moments vécus dans la douleur et la violence, dans une installation impliquant l'écriture et la peinture.

Dans la dernière partie, l'artiste propose une collection intitulée "Une grande complicité", en référence aux artistes algériens qu'il a côtoyés durant sa carrière artistique.

En marge de l'exposition, une table ronde sur le parcours et l'oeuvre de Denis Martinez sera animée par le journaliste et écrivain Ameziane Ferhani avec les plasticiens Karim Sergoua et Ali Silem.

Un récital musical andalou sera animé par Farid Khodja pour habiller musicalement cette rétrospective organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC).

Au lendemain du recouvrement de l'indépendance de l'Algérie, Denis Martinez enseigne à l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger et initie, parallèlement, des actions expérimentales avec ses étudiants, avant d'animer en 1967, avec des artistes algériens de son époque le mouvement artistique "Aouchem".

Installé à Marseille (France) dans les années 1990, Denis Martinez fait son retour en Algérie au début de l'an 2000 et participe à des expositions, évènements et autres actions artistiques et culturelles.