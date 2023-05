Algérie: Les matériaux de construction algériens se fraient un chemin sur les marchés internationaux

ALGER — Les matériaux de construction algériens se fraient, à pas sûrs, un chemin sur les marchés internationaux, grâce aux efforts assidus de nombre d'opérateurs économiques qui ont relevé, avec succès, le défi de l'exportation vers plusieurs pays, à la faveur des multiples foires et expositions de produits algériens organisées à l'étranger, dans l'attente de l'ouverture de banques algériennes en Afrique pour faciliter les transactions financières.

Approchés par l'APS à l'occasion du Salon international du Bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2023), organisé du 7 au 11 mai au Palais des expositions à Alger, plusieurs fabricants de matériaux de construction ont indiqué avoir réussi à accéder aux marchés internationaux, forts d'un produit algérien d'excellente qualité.

La Directrice du Marketing, de la Communication et de la veille concurrentielle au Groupe industriel du ciment algérien (GICA), Hayat Lazri, a indiqué que le Groupe qui a assuré les besoins du marché national en ciment, s'est tourné vers les marchés internationaux, en exportant, l'année dernière seulement, trois (3) millions de tonnes de clinker, d'une valeur de 106 millions USD, vers l'Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

Le groupe GICA a obtenu des certificats de conformité aux normes européennes, à travers ses deux filiales, la Société des ciments de Ain El Kebira (SCAEK) et l'Entreprise des ciments et dérivés de Chlef, en attendant l'obtention de ces certificats par d'autres filiales, ce qui "nous permettra d'accéder à un plus grands nombre de marchés européens pour ce qui est de l'exportation de ciment", a-t-elle ajouté.

L'Entreprise nationale des granulats (ENG), filiale du groupe industriel minier "Manadjim El Djazair" (MANAL), a réussi à exporter son marbre vers la Chine et l'Espagne, précise son Directeur commercial, Fathi Filali qui a indiqué que l'entreprise était en passe d'exporter le pouzzolane (ciment naturel) et le carbonate de calcium.

Par ailleurs, l'entreprise "Tamstones" de transformation du marbre et du granit a, elle aussi, réussi à exporter ses produits vers le Qatar et l'Italie, et satisfait aux demandes de ses clients d'Espagne, de Mauritanie et de Libye, selon son directeur technique, Oualid Benthabet.

De son côté, le gérant de la société "Sofcontra" pour la fabrication de dalles de marbre, de carreaux de sol, de granit et de pierre de quartz artificielle, Mohamed Amine Malti a évoqué l'expérience de sa société en matière d'exportation de ses produits vers la Tunisie, Porto Rico, l'Australie et les Etats-Unis, grâce à sa participation aux foires internationales et à son obtention d'un label de qualité international, affirmant que l'ouverture de banques algériennes en Afrique les aiderait à accéder à ce marché.

La société "Batimetal", spécialisée dans la construction métallique, filiale du groupe "Imetal", a signé récemment un mémorandum d'entente avec un opérateur iranien pour la réalisation de silos métalliques et de ciment en Iran, selon l'assistante du PDG, chargée de la communication, Sara Moussa qui a affirmé que sa société entendait se déployer davantage sur les marchés internationaux.

Dans le même contexte, la Directrice de la Communication du groupe "Imetal", Dalila Benbelkacem a mis en avant la vision du groupe en matière d'exportation. Néanmoins, certaines mesures administratives empêchent, selon l'intervenante, l'accélération de l'opération. Une délégation libyenne s'est, récemment, enquise de la qualité de l'emballage alimentaire, tout en affichant son intérêt pour son importation, a-t-elle ajouté.

Carreaux, porcelaine, brique et aluminium: des produits nationaux très prisés

La société "Africa Multiple", est passée de l'importation de carreaux de revêtement "mosaïque" à leur production local. Ainsi, selon l'assistant du gérant de la société, Nabil Talmat Omar, le verre recyclable représente 98% du produit exporté vers la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et l'Angola.

De son côté, le "Group Bouras" a réussi à exporter la tuile, la brique, les devantures, les tôles et mes carreaux vers la Tunisie, la Libye, la Jordanie, la France, l'Autriche et la Tchéquie et reçu également des commandes de la Mauritanie, du Sénégal et du Togo, précise le responsable commercial du groupe, Noureddine Al Aibi qui a estimé que l'organisation de foires en Afrique les aidera à faire connaître leurs produits.

Le Directeur du développement de "Carreaux du Sahel", Mustapha Lahouedj a indiqué que cette entreprise exportait les carreaux vers le Sénégal, la France et l'Argentine, et ce grâce aux "expositions que la Safex a organisées en dehors de l'Algérie", soulignant que la Zone de libre échange africaine (ZLECAF) apportera une aide à l'entreprise pour s'orienter davantage vers l'exportation.

"Royal Ceram" pour la production de céramique, exporte vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Libye, et entend opérer une expansion sur le marché européen après avoir effectué des opérations expérimentales d'exportation vers ce marché, selon le responsable du commerce extérieur au sein de l'entreprise, Salim Benarab.

Pour l'entreprise "Miniros" spécialisée dans la fabrication d'outils de peinture, l'objectif est, selon le manager des ventes et de la veille du marché, Karim Hallab, d'élargir sa présence sur les marchés africains après avoir exporté vers le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, se félicitant de la décision d'ouvrir de banques algériennes en Afrique.

L'entreprise "Cipal", spécialisée dans la production d'aluminium, se lance dans l'expérience d'exporter vers la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et certains Etats européens.

L'exportation des produits algériens comprend également les panneaux sandwichs, comme l'a indiqué le responsable approvisionnement de l'entreprise "Zouaoui" spécialisée dans la fabrication des panneaux sandwichs, Bourekba Amine Ramy qui exporte ces panneaux vers la Jordanie, et qui est actuellement en négociation avec des clients potentiels au Sahara occidental, en Libye, au Sénégal et en Mauritanie.

Il convient de noter que la 25ème édition de BATIMATEC connait la participation de plus de 900 exposants, dont 550 exposants nationaux et 350 internationaux, venus de 20 pays. L'évènement est co-organisé par la société "Batimatec-expo" et la Safex, sous l'égide du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville.