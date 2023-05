Algérie: Les opportunités de coopération algéro-tchèque au coeur de la visite de Oualid à Prague

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid, a tenu des réunions avec plusieurs responsables et hommes d'affaires durant la visite de travail qu'il a effectuée en République tchèque où il a examiné les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines en lien avec le secteur, indique mercredi un communiqué du ministère.

A l'entame de cette visite de trois jours, M. Oualid a tenu des réunions de travail avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Jozef Sikela, la ministre des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Helena Langsaldova, et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce chargé de la Numérisation et de l'Innovation, M. Petr Ocko, précise la même source.

Ces rencontres, poursuit le ministère, ont permis d'"examiner les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine des start-up, des micro-entreprises, de l'innovation et de l'économie de la connaissance, ainsi que les questions relatives à la transition technologique".

M. Oualid a rencontré aussi des experts dans le domaine qui ont "manifesté un grand intérêt pour l'investissement en Algérie, notamment avec les facilitations importantes proposées par l'Algérie aux investisseurs étrangers et l'environnement économique concurrentiel dans le pays", ajoute la même source.

Cette visite a permis, en outre, de mettre en exergue le rôle majeur de l'entrepreneuriat dans l'économie nationale, mais aussi les capacités des jeunes algérien dans les domaines de la création, de l'innovation et dans les spécialités techniques, selon le ministère.

Les différentes parties tchèques ont exprimé leur volonté de tisser des relations de travail et de coopération avec les différents acteurs de l'écosystème national, a-t-on ajouté de même source.

Dans ce cadre, M. Oualid a invité ses homologues et les différents acteurs de l'écosystème tchèque à visiter l'Algérie et à participer à la 2e édition du Congrès africain des start-up prévue fin 2023.

Cette visite de travail achevée mercredi, intervient en réponse à l'invitation des ministres tchèques de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, et des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Helena Langsaldova.