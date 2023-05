Ile Maurice: Breach of ICTA - Harish Chundunsing libéré sous caution

L'ancien journaliste Harish Chundunsing a été libéré sous caution, hier, après avoir comparu en cour de Curepipe sous une charge provisoire d'«using telecommunication service for the transmission of a false message», libellé de la section 46 de l'Information and Communication Technologies Act. Il avait été arrêté mardi et a dû fournir une caution de Rs 10 000 et signer une reconnaissante de dette de Rs 20 000.

Harish Chundunsing a été interpellé par la Special Striking Team (SST), dirigée par l'ASP Jagai. Il avait été conduit dans ses locaux où il a été interrogé. Les hommes de la SST lui reprochent de les avoir accusés de «planting» dans une vidéo mise en ligne suite à l'arrestation de Vimen Sabapati.

Lors de son interrogatoire mardi, l'ancien journaliste, assisté de son homme de loi, Me Sanjay Bhuckory, a fait valoir son droit au silence.