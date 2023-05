Burkina Faso: Promotion de l'entrepreneuriat - Le projet « Baara » cible 2000 jeunes et femmes

Le projet « Baara », financé par la Coopération autrichienne pour le développement et mis en oeuvre par Helvetas/Burkina Faso, a été officiellement lancé, le mercredi 10 mai 2023 à Bobo-Dioulasso. D'une durée d'exécution de trois ans (2022-2025), ledit projet impactera à terme, 2000 jeunes et femmes dans 13 communes du corridor Boromo-Bobo-Dioulasso-Banfora-Niangoloko.

La jeunesse des régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades bénéficiera d'un nouveau projet. Dénommé « Baara », travail en langue Dioula, ce nouveau projet a été lancé le mercredi 10 mai 2023 à Bobo-Dioulasso. Il est prévu pour une durée d'exécution de 3 ans (2022-2025) et concernera 13 communes situées sur le corridor Boromo-Bobo-Dioulasso-Banfora-Niangoloko.

A terme, 2 000 jeunes et femmes de 15 à 35 ans, dont 60% de femmes, bénéficieront du nouveau projet financé par la Coopération autrichienne pour le développement à hauteur de 1,3 milliards F CFA et mis en oeuvre par l'Organisation non gouvernementale (ONG) Helvetas/Burkina Faso. Selon la Directrice-pays de Helvetas, Adam Diouf, le projet « Baara » vise l'insertion socioéconomique des jeunes et en particulier des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

Le projet, a-t-elle expliqué, se déroulera en plusieurs étapes. La 1re est celle du « projet de vie » qui consistera pour des prestataires de services locaux, à déterminer avec chaque bénéficiaire, son propre projet à partir de son milieu de vie et une analyse professionnelle. La deuxième étape concernera « la formation professionnelle » pratique et théorique des jeunes sur l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. La troisième étape est celle de l'insertion entrepreneuriale avec des co-investissements prévus.

La quatrième étape, aux dires de Mme Diouf, sera consacrée à la concertation pour l'amélioration des conditions de travail. « Les acteurs pourront organiser eux-mêmes leur cadre d'échanges en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur privé pour lever tout ce qui freine l'accès à la formation professionnelle, à l'entrepreneuriat des jeunes et au financement », a-t-elle indiqué.

Les cibles du projet, comme l'a signifié Adam Diouf, sont les jeunes sans qualification, les déscolarisés, les non-employés et les sous-employés, intervenant dans les domaines agro-sylvo-pastoral, artisanal, agro-écologique et des énergies renouvelables.

Plusieurs programmes depuis 1960

Un regard particulier sera mis sur les Personnes déplacées internes (PDI) et les personnes vivant avec un handicap, a ajouté la responsable-pays de Helvetas. La cérémonie de lancement a été présidée par le président de la délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins, représenté par son directeur de cabinet, Yaya Sanou. Il a dit fonder beaucoup d'espoir sur le projet pour le développement socioéconomique du Burkina Faso en général et des jeunes et des femmes du corridor en particulier.

Yaya Sanou a en outre salué la Coopération autrichienne et Helvetas pour leurs multiples efforts déployés pour le développement du Burkina Faso. Il a aussi invité les jeunes des zones cibles à rester alertes pour les inscriptions lors des appels à candidature et à aller à l'information afin de bénéficier du paquet d'accompagnements disponibles au niveau de « Baara ».

Pour le chef du bureau de la Coopération autrichienne de développement au Burkina Faso, Michael König, ce projet va contribuer à la réduction du chômage des jeunes dans les régions de la Boucle du Mouhoun des Cascades et des Hauts-Bassins. Michael König a fait remarquer que plusieurs programmes de développement ont été implémentés par la coopération autrichienne au pays des Hommes intègres depuis le début des années 1960. « Bara vient en complément d'autres interventions de la Coopération autrichienne qui soutient également le développement du secteur privé », a fait savoir le chef du bureau.