Afrique du Nord: Approvisionnement en eau potable et irrigation- Le Maroc présente ses efforts

Le Maroc fait face à une pénurie d'eau, en raison de la grande sècheresse que traverse le pays. Le royaume chérifien multiplie donc ses efforts de développement des infrastructures afin d'améliorer la gestion et l'accès à l'eau. Le Maroc affectera 143 milliards de dirhams soit 14,2 milliards de dollars au Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. L'objectif est de faire face plus efficacement aux effets de la sècheresse, explique un communiqué du ministère de l'Equipement et de l'Eau, publié le mardi 9 mai. Comme rapporté par Agence Ecofin.

Ce budget vise à accélérer le projet d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sebou, Bouregreg et Oum Er-Rbia, programmer de nouveaux barrages et actualiser les coûts d'une vingtaine de barrages prévus. Il inclut également l'accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles ainsi que le renforcement de l'approvisionnement en eau potable du monde rural.

Cette décision intervient dans un contexte où le royaume chérifien subit de plein fouet les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Selon la Banque mondiale, entre 1960 et 2020, la disponibilité des ressources hydriques renouvelables est passée de 2 560 m3 à environ 620 m3 par personne et par an, plaçant le Maroc dans ce qui est considéré comme une situation de « stress hydrique structurel ».

Cette situation, en plus des pressions inflationnistes mondiales, pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages les plus pauvres et les plus vulnérables. Selon les données du FMI, le taux d'inflation annuel est passé de 1,4% en 2021 à 6,6% en 2022.

En 2022, la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales s'élève à 73 % à l'échelle du pays contre 42 % en 2017. Axé sur la performance, le programme fournit un cadre pour mobiliser des financements publics et privés additionnels en faveur des populations rurales. Selon le site maroc.ma, en ce qui concerne l'irrigation localisée, le pays se fixait un objectif de 44% à l'horizon 2030 qui est déjà atteint

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué, mercredi dernier dans la mouvance de l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture au Maroc à Meknès, que 44% de l'objectif de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » en matière d'irrigation localisée a été atteint. M. Sadiki a fait savoir que dans le cadre des programmes d'irrigation, il a été procédé, en 2022, à l'équipement en irrigation localisée d'une superficie supplémentaire de 154.650 hectares (Ha), soit 44% de l'objectif de 2030.

Il a également mis en avant la poursuite des travaux pour trois projets sur 38.100 Ha dans le cadre du programme d'extension d'irrigation à l'aval des barrages sur un objectif de 72.450 Ha à l'horizon 2030 et la réhabilitation et la modernisation de 54.000 ha de périmètre de Pmh (petite et moyenne hydraulique) sur un objectif de 200.000 Ha à l'horizon 2030.