Togo: Les prouesses de AIMES AFRIQUE saluées par Yark Damehame et des partenaires du Togo

« Renforcer les capacités des acteurs pour une réponse efficace face aux éventuelles situations d'urgence, notamment les inondations, épidémies et conflits intercommunautaires » et « évaluer les plans et procédures de gestion des situations d'urgence de la Plateforme, ainsi que les plans et procédures d'intervention des acteurs de gestion des urgences », tel est l'objectif de l'opération « Tilibikiir 2023 » Dankpen 2023, un exercice conjoint multinational et multi-agences de simulation , sur la gestion intégrée des situation d'urgence.

Cette opération couplée de consultations et opérations chirurgicales foraines gratuites, a permis durant la période du 03 au 08 Mai 2023, à l'ONG AIMES-AFRIQUE de Dr Serge Michel Kodom, conformément au partenariat avec l'ANPC (Agence Nationale de la Protection Civile), de consulter environ 1000 personnes dans diverses spécialités dont l'Ophtalmologie, la Stomatologie (soins bucco-dentaire), et Chirurgie viscérale. De même, sur la durée précitée, cette ONG qui n'est pas à sa première illustration dans des opérations foraines gratuites au Togo, de par ses Chirurgiens, a opéré avec succès 319 patients portants des affections chirurgicales dont 201 en Chirurgie générale et 118 en Stomatologie.

Autres chiffres à mettre à l'actif de l'équipe de AIMES-AFRIQUE et de l'organisation de cette opération, c'est le dépistage de 252 cas de maladies non transmissibles, la sensibilisation de 560 personnes, et l'aménagement de 22 km de pistes rurales, et enfin, la sensibilisation de plus de 300.000 personnes sur la prévention des catastrophes naturelles, l'octroi de l'eau potable à plus de 100 000 personnes et la distribution systématique du chlore ainsi que de vivres et non vivres.

C'est bien là une prouesse réalisée par l'ONG AIMES-AFRIQUE qui a été saluée à sa juste valeur et très chaleureusement par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Gal Yark Damehame.

Pour information, une cérémonie de clôture sanctionnée par la présence également du Directeur général de l'Agence Nationale de la Protection Civile, de la Représentante de l'OMS au Togo, des représentants de l'Ambassade des Etats-Unis au Togo, des délégations venues du Ghana et du Bénin et des autorités locales, a sonné la fin de cette opération Tilibikiir Dankpen 2023.