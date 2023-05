Sénégal: Installé Président du Cese, Abdoulaye Daouda Diallo trace sa feuille de route

Le nouveau Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, s'engage à insuffler une nouvelle dynamique à cette institution qu'il gère officiellement depuis hier.

Nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese) par le Chef de l'État, le 24 avril dernier, Abdoulaye Daouda Diallo a été installé, hier, dans ses nouvelles fonctions en l'absence de son prédécesseur Idrissa Seck. D'emblée, le nouveau Président de l'institution a remercié le Chef de l'État avec qui il chemine depuis 25 ans. Aussi a-t-il rappelé qu'il a eu à diriger, en tant que secrétaire général, l'administration de ladite institution, de 2004 à 2007, alors qu'elle s'appelait Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes) présidé le défunt Me Mbaye Jacques Diop.

Revenant sur la mission qui lui est assignée, Abdoulaye Daouda Diallo ne compte pas faire moins que ses prédécesseurs. Au contraire, il s'engage à donner plus d'animation à cette institution. Selon lui, le Cese est, à la fois, réceptacle et lieu d'élaboration d'idées novatrices, qui le placent au centre des enjeux de développement de notre pays confronté à de multiples défis. Mais, d'après lui, cette institution ne pourra jouer la partition lui incombant sans une bonne animation institutionnelle qui passe par la tenue régulière des sessions pour un traitement approprié de toutes les interpellations légitimes.

« Nous devons également mettre à profit les intersessions pour développer des partenariats avec les institutions de recherche, les universités et autres organisations engagées à accompagner le développement de notre pays conformément aux orientations du Pse », a déclaré M. Diallo, ajoutant que le rayonnement international de l'Institution devra aussi être leur préoccupation commune. Laquelle passera, à son avis, « par la qualité de nos contributions scientifiques aux institutions soeurs comme, entre autres, l'Union des Conseils économiques sociaux d'Afrique, l'Union des Conseils économiques, sociaux et Institutions similaires francophones ». Il a reconnu que la tâche qui leur est confiée est ardue et immense et les défis complexes, mais ils peuvent les relever. Car, soutient-il : « ce conseil est composé de femmes et d'hommes dont l'expertise, dans leur domaine respectif, est avérée ».

L'ancien Directeur de cabinet du Président Macky Sall a assuré toute sa disponibilité aux conseillers pour qu'ensemble ils puissent impulser un souffle nouveau à cette institution. « Je compte écrire avec vous tous une nouvelle page bâtie sur la concertation, l'ouverture, la collaboration, l'écoute afin que les compétences et l'expérience qui vous habitent puissent être valorisées au maximum pour le bénéfice de la Nation », s'est-il engagé. Avant d'ajouter : « il nous faudra en permanence faire preuve d'inventivité, d'engagement sans faille et de générosité pour hisser notre institution à la hauteur des attentes des populations et du Président de la République ». En outre, il s'engage à ne ménager aucun effort pour mettre les conseillers ainsi que le personnel administratif dans des conditions de travail idoines.

Lesquelles permettront de servir « dignement » avec plus de motivation et surtout de faire des résultats tangibles. « Sortir de la quotidienneté, prendre des initiatives, innover, partager et anticiper, tel devrait être notre crédo pour atteindre nos objectifs et je reste convaincu qu'avec l'implication de tous, ils seront largement dépassés », a souligné Abdoulaye Daouda Diallo.