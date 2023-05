Congo-Kinshasa: FECOFA - Les élections des membres du nouveau comité exécutif fixées au 11 novembre 2023

Les élections de nouveaux membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) sont prévues le samedi 11 novembre 2023. Cette date a été rendue publique par le Comité de normalisation (CONOR) de cette institution, dans un communiqué publié mercredi 10 mai à Kinshasa.

Dans ce communiqué, le CONOR a programmé l'assemblée générale extraordinaire et élective à la même date. Et c'est au cours de ces assises, réunissant les différentes ligues nationales et provinciales, que les noms des remplaçants de Constant Omari (démissionnaire) et l'ancien comité seront connus.

La Fédération internationale de football Association (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF) avaient nommé et installé, à la fin avril, le comité de normalisation pour gérer les affaires courantes de l'organe faitier du football congolais. Cette équipe est chargée d'organiser les élections et installer le nouveau comité avant le 30 novembre 2023.