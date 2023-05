Sénégal: BRVM - Les trois indices phares terminent la journée de cotation du 10 mai 2023 dans le rouge.

Contrairement à la séance de la veille ou ils ont enregistré une hausse, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont clôturé dans le rouge au terme de la journée de bourse de ce 10 mai 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi cédé de 0,42% à 198,75 points contre 199,59 points la veille.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baisse de 0,43% à 99,40 points contre 99,83 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre la plus faible baisse, soit de 0,03% à 101,95 points contre 101,98 points précédemment.

Au niveau des autres activités du marché, la valeur des transactions remonte légèrement à 590,978 millions de FCFA contre 369,263 millions de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 31,448 milliards, à 7393,850 milliards de FCFA contre 7425,298 milliards de FCFA le 9 mai 2023.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 9927,518 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Onatel Burkina Faso (plus 3,23% à 2 880 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 1,67% à 610 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (plus 1,53% à 6 295 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 0,85% à 1 185 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 0,46% à 5 485 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 4 910 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 850 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 5,02% à 5 295 FCFA).