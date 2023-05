Angola: La Commission de la politique sociale évalue le projet du sous-système d'enseignement général

Luanda — La Commission de politique sociale du Conseil des ministres a évalué, mercredi, à Luanda, le projet de décret présidentiel qui approuve le régime juridique du sous-système d'enseignement général.

Selon le communiqué de presse publié lors de la réunion, présidée par la ministre d'État au secteur social, Dalva Ringote, le texte établit les normes d'organisation, de gestion scolaire et de cursus pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire.

Ce régime, selon le document, vise à assurer une formation harmonieuse et complète de qualité qui permet le développement des capacités intellectuelles, de travail, artistiques, civiques, morales, éthiques et physiques, permettant le rapprochement entre l'école et la communauté.

Le commission a également apprécié un autre diplôme dans le but d'établir les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics, publics-privés et privés, qui dispensent des cours dans le sous-système de l'enseignement secondaire technique-professionnel, définissant le modèle de cadre institutionnel d'autonomie de ces institutions dans les domaines pédagogique, administratif et financier, en précisant leur nature juridique.

Quant au secteur de la santé, le Plan d'appui et de protection des personnes atteintes d'albinisme (PAPPA) 2023/2027, qui contient les principales tâches sectorielles à réaliser dans les différents domaines, a également été apprécié.

La commission a également évalué le plan national de contingence et d'urgence pour la prévention de la grippe A (H1N1), en vue d'assurer un soutien efficace et de mobiliser des ressources en temps opportun pour une éventuelle urgence nationale.