Angola: Le secrétaire exécutif de la CPLP et le représentant permanent de l'Angola auprès de l'organisation visitent Dakar

Luanda — Le secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa, et le représentant permanent de l'Angola auprès de l'organisation, l'ambassadeur Oliveira Ecoje, séjournent depuis jeudi soir, à Dakar, au Sénégal, en visite officielle, où ils tiendront des réunions avec les autorités locales et la communauté académique.

Zacarias Costa est à Dakar, à l'invitation du Groupe des ambassadeurs de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), dont l'Angola assure actuellement la présidence.

A l'aéroport international Blasé Diagne, Zacarias Costas a été reçu par les ambassadeurs de la CPLP accrédités en République sénégalaise, notamment l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et le Portugal.

Selon une note de la Mission diplomatique angolaise, à Dakar, envoyée à l'ANGOP, le Groupe des ambassadeurs de la CPLP considère la visite comme un jalon qui élargit de plus en plus les actions de valorisation et de diffusion de la langue portugaise, ainsi qu'une opportunité pour nouer des contacts officiels avec les autorités sénégalaises.

Il s'agit de la première visite officielle d'un secrétaire exécutif de la CPLP au Sénégal.

La visite fait partie des célébrations de la Journée de la langue portugaise, célébrée le 5 mai.

Dans le cadre de la rotation, l'Angola a succédé au Cap-Vert à la présidence de l'organisation au cours de l'exercice biennal 2021-2023, et son mandat devrait se terminer en juillet de cette année.

Les États membres de la communauté, fondée le 17 juillet 1996, comprennent l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor Oriental.

Le Sénégal détient, depuis 2008, la catégorie d'Observateur Associé de la CPLP, étant ainsi l'un des premiers pays à obtenir ce statut.

Outre les liens historiques, culturels et politico-diplomatiques existants entre les pays lusophones et le Sénégal, on dénombre actuellement 46 000 apprenants de cette langue dans ce pays qui compte globalement 290 millions de locuteurs dans le monde.

Depuis 1967, le portugais fait partie du programme officiel de l'enseignement sénégalais aux niveaux fondamental et secondaire, par décision du premier chef de l'État de l'époque, Léopold Sédar Senghor.

Cependant, depuis 1972, il est également enseigné, en option, au niveau universitaire.

Par exemple, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar compte 2 300 étudiants qui suivent le cours d'études portugaises.