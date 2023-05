Angola: Le MINTTICS organise une réunion méthodologique de la communication de l'Exécutif

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale organise, vendredi et samedi, la Réunion méthodologique élargie de l'Exécutif de la Communication institutionnelle, en vue de définir la stratégie pour une meilleure diffusion de l'information produite par le Gouvernement.

« Stratégie de communication institutionnelle de l'exécutif 2023-2027 », « Organisation, organigramme et fonctionnement de l'écosystème de la communication institutionnelle », « Logo du gouvernement et symboles nationaux », « Publicité institutionnelle », « Techniques de relations avec la presse et relation avec les médias », font partie du programme de l'événement.

Le programme comprend également l'analyse des thèmes, « Cyber-sécurité », « Médias numériques et réseaux sociaux », « Fake News vs Désinformation : mesures de lutte et d'atténuation », « Communication de crise », entre autres.

Parallèlement à la réunion, deux séminaires méthodologiques auront lieu, l'un destiné aux attachés de communication et de presse institutionnelle et l'autre aux responsables des bureaux de communication et de presse institutionnelle.

Dans le premier, l'accent est mis sur les thèmes « Plateformes numériques des missions diplomatiques », « les enjeux de la communication extérieure et de la diplomatie économique », ainsi que « les aspects essentiels de la sécurité extérieure et la monographie du pays ».

Dans le deuxième séminaire, l'accent sera mis sur « les mécanismes internes de communication et d'articulation institutionnelle » et « les plateformes numériques des départements ministériels et des gouvernorats provinciaux ».

Des formations pour les participants sont également prévues sur "Rhétorique et Argumentation", "Techniques de rédaction et préparation de Newsletter", "Production de contenus", "Gestion des réseaux sociaux" et "Relations publiques".