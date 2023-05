Angola: Le ministre de la Défense nationale réitère la préparation combattive des FAA

Menongue (Angola) — Le ministre de la Défense nationale, Anciens combattants et vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a réitéré, mercredi, la préparation au combat des Forces armées angolaises (FAA), en vue de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité de la État angolais.

Le ministre João Ernesto dos Santos a fait cette déclaration lors de la réunion dirigée par le commandant en chef des FAA, João Lourenço, avec les chefs militaires des trois branches, notamment l'armée, l'armée de l'air nationale et la marine.

Le responsable a souligné que l'exercice de manoeuvre tactique de la brigade est une démonstration du respect des indications méthodologiques et organisationnelles sur la préparation pédagogique opérationnelle, combative et patriotique des FAA.

"C'est avec un grand enthousiasme que la direction militaire, représentant l'ensemble du personnel des FAA, fidèle à la République d'Angola, au peuple et au pouvoir politique et démocratique établi, accueille le commandant en chef pour entendre les directives pour l'actuel et le défis futurs à la sécurité nationale de l'État angolais », a-t-il souligné.

João Ernesto dos Santos a fait valoir que ces lignes directrices sont conformes à l'hypothèse constitutionnelle, qui vise à garantir la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté nationales et l'intégrité territoriale de l'État de droit démocratique, la liberté, la défense du territoire.

Le ministre a souligné que cette stratégie, en faveur de la défense du territoire national, de la sauvegarde de la sagesse, entre autres défis, est contre toutes les menaces et tous les risques, ainsi que la réalisation de la coopération pour le développement national et la contribution à la paix et à la sécurité internationales.

Lors de la réunion, qui a réuni des officiers supérieurs, supérieurs et subordonnés, entre autres personnels, des trois branches des Forces armées angolaises, dans la ville de Menongue, capitale de Cuando Cubango, les différents problèmes et défis de l'armée à différents niveaux ont été évalués.