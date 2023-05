Angola: L'Angola et la Zambie renforcent leur coopération parlementaire

Luanda — Les présidentes des parlements d'Angola et de Zambie, Carolina Cerqueira et Nelly Butete Mutti, ont exprimé, mercredi, à Luanda, l'engagement de renforcer les relations de coopération et d'amitié entre les organes législatifs des deux pays.

La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné sa disponibilité à travailler à la définition d'une nouvelle stratégie pour renforcer la coopération interparlementaire avec la Zambie, afin de créer le Groupe d'amitié parlementaire Angola-Zambie plus tard cette année.

Carolina Cerqueira s'exprimait à l'ouverture des travaux entre les délégations des deux pays, à l'occasion de la visite de son homologue zambienne en Angola, Nelly Butete Kashumba Mutti.

Elle a considéré le parlement zambien comme un partenaire stratégique dans divers domaines, soulignant la nécessité de maintenir fermement ce processus de rapprochement et de consolidation de l'institutionnalisation d'un accord-cadre de coopération parlementaire, qui dynamisera le Groupe d'amitié parlementaire.

A l'occasion, elle a exprimé la nécessité pour les deux parlements de développer des efforts conjoints pour soutenir la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans les pays de la région de la SADC et la création d'un cadre juridique visant à consolider, de plus en plus, les droits fondamentaux des citoyens.

Le chef du parlement angolais a exprimé la volonté de fournir, par la voie diplomatique parlementaire, un environnement favorable à une augmentation des investissements dans l'économie "des deux pays frères liés par des liens de sang et le partage d'une vaste frontière territoriale et d'une vaste culture et riche dans la diversité ».

Carolina Cerqueira s'est dite optimiste sur le fait que l'échange d'expériences et les avantages mutuels qui découleront de cette coopération stratégique contribueront fortement non seulement à l'amélioration des mécanismes diplomatiques de concertation, mais aussi à l'alignement des réponses aux problèmes actuels de la région et du monde.

Elle a considéré la paix, la fin des conflits armés, la stabilité et la sécurité comme des prémisses essentielles au progrès et au bien-être des populations, un agenda que les parlements ont suivi à travers une intense diplomatie parlementaire et la promotion de la paix.

A son tour, l'homologue zambien a salué les relations cordiales entre les deux parlements, pour qui, après cette rencontre, il y aura des visites d'échange au niveau parlementaire à travers des comités et des fonctionnaires.

La Zambie salue la lutte contre la corruption

La présidente du Parlement zambien, Nelly Butete Kashumba Mutti, a salué, à cette occasion, la lutte contre la corruption en Angola menée par le gouvernement dirigé par le président João Lourenço.

"La Zambie prend bonne note et reconnaît qu'il existe une lutte contre la corruption, qui est menée par le président João Lourenço, avec un impact positif sur le contrôle des ressources angolaises. La récupération massive des avoirs volés est un bon exemple pour l'Afrique", a-t-il souligné.

Selon le chef du parlement zambien, l'Angola a montré son engagement dans les actions de lutte contre la corruption et continue d'approfondir sa démocratie, le considérant comme un bon exemple pour l'Afrique.

Nelly Butete Kashumba Mutti a souligné que les relations entre l'Angola et la Zambie se sont améliorées de façon exponentielle, notamment dans le secteur économique, pour qui la visite d'État en Angola du président Hakainde Hichilema, qui avait eu lieu en janvier 2022, a rehaussé le profil des relations entre les deux pays.

Elle en a profité pour féliciter le Gouvernement et le peuple angolais "pour la tenue réussie des élections de 2022" et l'élection d'une femme à la tête de l'Assemblée nationale d'Angola.

"Je crois que votre élection, comme la mienne, devrait servir d'inspiration à de nombreuses femmes et filles sur le continent et dans le monde lui-même", a déclaré la présidente du Parlement zambien, encourageant d'autres femmes à se lancer en politique.

Les relations entre l'Angola et la Zambie existent depuis plus de 40 ans et les deux États ont une frontière commune, de bonnes relations d'amitié et de coopération, y compris au niveau de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), couvrant le domaine politico-diplomatique , défense et sécurité, transports, éducation, santé, agriculture et géologie et mines, entre autres.