Afrique: IXe Jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja apprête les acteurs de la lutte libre par une compétition test

Dans l'optique de familiariser les acteurs de la lutte libre aux normes d'organisation de cette discipline, le directeur national des IXe jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja, a organisé du vendredi 5 au dimanche 7 mai 2023, une compétition test de lutte libre (une des disciplines phares de cette édition), pour permettre à tous les pratiquants de cette discipline d'être à niveau lors de ces jeux.

Plus de quarante combats ont été livrés entre les athlètes masculins et féminins de la République Démocratique du Congo, l'Angola et la République du Congo. Une compétition qui a attiré beaucoup de supporters qui ont enflammé la salle durant tous les trois jours de cette compétition, donnant déjà l'image de ce que seront les Jeux de la Francophonie.

Le département des sports du Comité national des Jeux de la Francophonie, les différentes commissions notamment, la sécurité, l'accueil et le protocole, la restauration, la billetterie et l'accréditation se sont donnés au maximum à ce test qui constitue une véritable «mise en bouche» avant le début effectif des Jeux de la Francophonie.

Se confiant à la presse, le directeur national Isidore Kwandja dit avoir noté les points forts et faibles de ce test. « Le Comité national a noté tous les points forts et faibles en vue d'améliorer les Jeux en juillet prochain », dit-il. Par ailleurs, par cette même occasion il a annoncé que cette série de tests va s'étendre avec les différentes disciplines pour permettre aux équipes de maîtriser en avance tous les aspects avant le coup d'envoi.

Test évent pour la lutte libre

Voici le Tableau des Médailles des trois pays qui ont pris part à cette compétition :

1. République Démocratique du Congo : 16 Médailles (9 en Or, 4 Argent, 3 Bronze);

2. Angola : 10 Médailles (1 Or, 6 Argent (3 Messieurs et 3 Dames), 3 Bronze (1 Monsieur et 2 Dames);

3. République du Congo : 10 Médailles (4 en Argent (2 Messieurs et 2 Dames), 6 Bronze (4 Messieurs et 2 Dames).