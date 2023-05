Afrique: Médias - Sur les 262 chaînes répertoriées, 107 sont admises à la TNT, 83 chaînes admises au diffuseur public

*Le Directeur de cabinet du Ministre de la communication et médias, le secrétaire général à la communication et médias, l'ADG de la Renatelsat et le Coordonnateur de CNM/ TNT ont procédé, ce mercredi 10 mai 2023, à la déconnexion des médias émettant à Kinshasa non en règle.

Cette opération de grande envergure intervient après une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission d'assainissement siégeant au cabinet du ministre et chargée de contrôle de conformité des médias.

En effet, la commission avait invité les médias à passer au ministère de la communication et médias pour harmoniser sur le plan administratif et financier. Près de dix moratoires étaient accordés aux médias non en règle. Plusieurs parmi se sont confirmés, mais d'autres doutaient de l'aboutissement de cette opération.

Après validation de cette action au Conseil des ministres, 15 jours supplémentaires étaient encore accordés toujours dans le souci de voir ces médias se mettre en règle. C'est ainsi que cette délégation a procédé à cette déconnexion des médias non en règle.

Deux arrêtés ont été signés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Le premier porte sur Editeurs de programme admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre dans la Ville- Province de Kinshasa. Ici, sur les 262 chaînes répertoriées, seules 107 sont admises à la TNT.

Le deuxième arrêté porte sur les éditeurs de programme de la Ville-Province de Kinshasa admis au diffuseur public. Ici, 83 chaînes sont admises.

En pleine action de cette opération, l'ADG de la Renatelsat a expliqué les raisons qui ont conduit jusqu'à cette étape cruciale.

« Dans le cadre de salubrité médiatique, le ministre de la communication et médias avait institué une commission d'assainissement du secteur afin d'élaguer ceux qui ne sont pas en règle. Il s'est agi de faire d'abord un contrôle de documents qui a pris du temps « , a expliqué l'ADG de la Renatelsat.

En somme, pour continuer à émettre à Kinshasa, il faut :

1° figurer sur la liste de 107 chaînes admises sur la liste des Editeurs de programme admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre dans la ville province de Kinshasa.

2° Ensuite, il faut figurer sur la liste de 83 chaînes admises sur la liste des éditeurs de programme de la Ville-Province de Kinshasa admis au diffuseur public.

3° Avoir un faisceau car toutes les 41 chaînes répertoriées ayant de laptop déposés au Centre d'émission de Binza, se verront déconnectés.

« Tous les laptopeurs qui viennent semer l'insécurité parce que accédant de façon intempestive et irrégulière sur ce site très stratégique, se verront déconnectées. Encore dans sa large production car le ministre est di domaine, le contrôle qui va s'en suivre. Aux chaînes qui ont de matériels installés à distance, ont un moratoire de 3 jours allant d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir pour se mettre en ordre » a insisté l'ADG de la Renatelsat.

A noter que la commission chargée de conformité est ouverte pour aider les chaînes déconnectées à remplir les conditions pour être de nouveau connectées. Cette opération rentre dans le cadre d'assainissement du secteur médiatique.