Algérie: Centre du commerce international - Conférence sur la plateforme électronique 'Euro-Med Trade Helpdesk'

ALGER — Le Centre de commerce international (ITC) organise, jeudi, une conférence pour faire connaître la plateforme électronique "Euro-Med Trade Helpdesk" traitant du commerce et d'investissement euro-méditerranéen, indique un communiqué de l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX) qui abrite cet évènement.

La conférence sera animée par des experts du bureau d'assistance aux opérateurs économiques des secteurs public et privé en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, selon la même source.

Il y aura, à cette occasion, des exposés sur la plateforme numérique et les modalités d'y effectuer des recherches et de son utilisation ainsi que l'obtention d'informations sur les marchés extérieurs et les opportunités d'exportation.

Placée sous la supervision directe de l'ITC, cette plateforme vise à faciliter les opérations commerciales en matière des biens et services et des flux de l'investissement étranger direct, à renforcer la compétitivité commerciale et à consolider l'intégration commerciale régionale entre les pays de la Méditerranée et ceux de l'Union européenne (UE).