Maroc: RC Lens - Salis Abdul Samed explique sa période de suspension

Suspendu depuis trois rencontres, le milieu lensois Salis Abdul Samed va faire son retour sur les terrains à l'occasion de la réception de Reims ce vendredi. Une absence qui lui a paru très longue.

Lors de la 31ème journée de Ligue 1, le RC Lens affrontait le PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Si elle a été marquée par une défaite lensoise, bien que le RCL a fait une grosse deuxième période, elle a aussi vu Salis Abdul Samed être expulsé très logiquement à la 19e mn après une grosse faute sur la cheville d'Achraf Hakimi, rappelle Madeinfoot. Le Ghanéen avait ensuite pris trois matchs fermes de suspension, ce qui lui a valu de manquer les duels face à Monaco, Toulouse et Marseille. En lieu et place de l'ancien Clermontois, c'est Jean Onana qui a bien dépanné au milieu, et Lens a de plus remporté ces trois matchs !

Abdul Samed fera donc son retour face à Reims ce vendredi pour son plus grand bonheur, lui qui a assez mal vécu cette longue absence. « C'était très long. Très, très long. Heureusement, on a un groupe qui vit bien. Mais mentalement, au début, c'était dur. Parce que déjà, après mon carton rouge, j'ai regardé le match dans le vestiaire et les Parisiens ont marqué direct. J'étais triste... Après, dans le groupe, ils m'ont mis en confiance. Ils m'ont dit : « C'est bon, on va faire le taf ». Quand tu ne joues pas, tu vois plus les choses que ceux qui sont sur le terrain. Du coup, tu vois les actions qui arrivent vers toi dans le match. J'ai appris des choses pour moi, pour me corriger la prochaine fois », a déclaré le numéro 26 pour La Voix du Nord.