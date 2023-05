Madagascar: Freestylenta - Entre conférence et concert

Le cypher inonde déjà les ondes, les auditeurs en ont déjà eu une bonne dose. Ce n'était qu'un avant-goût de ce que vont être les prochaines années !

Les freestyleurs et les talents se réuniront au Karafi Ankadimbahoaka, le samedi 13 mai 2023 à partir de 14 heures. « Ce sera une bonne journée pour rapper », comme disait l'autre ! Une messe de hip hop, c'est le moins qu'on puisse dire. Sept monstres de scène réuniront les adeptes du rap malgache. Lyrikal Jill, Money Row, Tsekmah, Eklips, Kaz, Paz, Maya se succéderont sur l'estrade. D'après l'organisateur, ces grosses pointures n'interprèteront pas leurs morceaux, mais improviseront des proses. Inédit comme concert ! D'ailleurs, rien ne les effraie puisqu'ils ont tous le sens de l'animation ! Bien sûr que ça va faire du bruit. Ces grosses pointures ont promis du lourd à leurs convaincus. Boom bap et autres genres musicaux feront lever des poings.

Le show sera précédé par une conférence animée par des MCs : Lyrikal Jill, l'initiateur de ce projet, ainsi que des artistes, notamment X-Tah du collectif Da Hopp, TongueNat, Kwincy, Money Row, Tsekmah. Le thème tournera autour de l'évolution de la culture hip-hop malgache. Alors, cet évènement durera trois heures. Lyrikal prod envisage déjà une deuxième édition. L'ambition est d'investir un lieu plus où moins aéré afin que les aficionados puissent être dans leur élément.

Ayant plus d'influence auprès de la jeunesse malgache, le hip-hop est une culture qui prend de plus en plus racine tout en élargissant ses tentacules dans les zones les plus éloignées du pays. L'implantation des pylônes de télécommunication, les panneaux solaires, l'avènement de la radio chargeable ainsi que les boomers contribuent à la diffusion de la musique de 2pac au fin fond de la campagne malgache.

Les langages et les façons de parler sortent de la bouche des jeunes de ces contrées, qui vont jusqu'à adopter la mode vestimentaire à l'occasion des festivités. De plus, les concerts organisés par les rappeurs dans les zones reculées nouent davantage le lien entre les fans et la culture. Du reste, les habitants de certains villages se reconnaissent en écoutant les paroles des apôtres de rap.