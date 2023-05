Madagascar: Spectacle d'humour - Fary, l'humoriste français, attendu à Tana

Dans le cadre de sa tournée internationale intitulée « Aime-moi si tu peux », le nouveau visage de l'humour français, Fary Lopes, fera un crochet par Madagascar. En effet, Fary est actuellement en tournée dans l'Océan Indien. Après des prestations en Martinique et en Guadeloupe, l'humoriste a également prévu de se produire en spectacle à la Réunion et à l'Ile Maurice après son passage dans la Grande Ile.

Durant son séjour de 3 jours en terre malgache, il offrira un show unique au Novotel Convention & Spa Alarobia, précisément dans la soirée du dimanche 21 mai prochain.

En première partie de ce show inédit conçu dans l'esprit « Sunday groove », un genre de spectacle du dimanche soir, mis en scène avec Tana Gospel Choir (TGC) ainsi que des humoristes locaux, que les organisateurs promettent hors du commun, est prévu.

Bogasy, la marque créée et dirigée par Hasimalala Kelhie, fera également son show, pour un défilé grandiose durant cette partie. D'ailleurs, la styliste précise que ce défilé ouvrira officiellement la célébration des 5 années d'existence de sa marque, une célébration qui s'étalera jusqu'à la fin de l'année.

Fary fera ensuite son one man show, pour une heure et quart de fou rire et de bien-être. A travers ses sketchs, il aborde avec humour et pragmatisme des sujets saillants tels que la vie de couple, le racisme ou encore la politique.

Sur la question de savoir pourquoi associer la musique et la mode à l'humour en une soirée, les organisateurs d'Astoria Vision et de Zà Tours, soutenus par l'opérateur de télécommunications Telma, répondent tout naturellement que l'événement a été conçu autour de la personnalité de cet humoriste, de sa vision, ses valeurs et de son atmosphère. Fary étant une personnalité « stylée » attirée par tout ce qui est culturel et musical, les organisateurs ont ainsi décidé de réunir ces trois univers à cette soirée du 21 mai qui débutera à 19 heures.

Par ailleurs, un itinéraire culturel et historique dans la capitale a été concocté pour l'artiste français durant son court séjour dans la capitale. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie mettant la culture au service du tourisme, et vice et versa, dans le but de promouvoir la destination Madagascar.