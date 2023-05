Afrique de l'Est: MVola - Le transfert d'argent entre Madagascar et les Comores désormais possible

Opérationnel depuis le 17 avril dernier, le nouveau service de transfert d'argent par téléphone mobile fait déjà des heureux dans la diaspora comorienne à Madagascar qui peut recevoir directement de l'argent de leurs proches aux Comores via leur compte MVola.

Et vice et versa, leurs compatriotes basés à Madagascar peuvent leur envoyer de l'argent, toujours en utilisant la plateforme MVola qui existe dans les deux pays voisins de l'océan Indien. Un service de transfert international qui est simple, immédiat et sécurisé. Simple, car celui qui envoie de l'argent aux Comores ne passe plus par une agence, tout se fait sur son téléphone. Quant au destinataire à Madagascar, il n'aura plus à se déplacer en agence bancaire ou à composer un code pour débloquer l'argent reçu. Immédiat, car l'argent arrive instantanément en ariary sur le compte du destinataire.

Le taux appliqué respecte celui de la Banky Foiben'i Madagasikara. Par ailleurs, les frais de transfert de MVola Comores sont les moins chers sur le marché comorien. Et enfin sécurisé, car les opérations restent confidentielles et se valident uniquement avec le code secret. Les clients ne passent plus par un intermédiaire pour transférer de l'argent. En plus de tout cela, ce nouveau service de transfert Comores-Madagascar est valable 24h/7j. Pour l'utilisateur comorien, il sera appelé à composer le #444*1*2# ou utiliser l'application MVola Comores et envoyer de l'argent.

Pour l'utilisateur à Madagascar, une fois la somme reçue, il est libre d'utiliser l'argent pour payer ses factures, ses courses, etc. via le #111*1# ou en utilisant l'application MVola. MVola innove tous les jours pour simplifier le quotidien de ces clients, qu'ils se trouvent aux Comores ou à Madagascar. « Pour MVola, chaque personne, où qu'il soit, peu importe son statut personnel ou professionnel, doit bénéficier de services financiers simples et à lapointe de la technologie. MVola, mon partenaire préféré au quotidien », indique un communiqué de la branche.