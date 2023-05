Madagascar: Une transition dont l'idée est réfutée par le régime

La question de la mise en place d'une transition pour régler les problèmes en suspens actuellement a reçu une fin de non recevoir de la part du régime. Il l'a jugée inopportune car le processus électoral est bien engagé et le scrutin aura bien lieu à la date qui sera confirmée prochainement. Ceux qui avaient évoqué cette alternative ne désarment cependant pas et entendent revenir à la charge dans les temps à venir .

Une transition dont l'idée est réfutée par le régime

La question de l'opportunité d'une transition avait été soumise à l'ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar. Elle avait affirmé qu'elle n'en écartait pas l'idée et que cela dépendait des acteurs politiques. Mais la ministre de la Culture et de la communication, porte-parole du gouvernement, a définitivement rejeté la proposition, affirmant que l'on s'achemine normalement vers les élections.

Le pouvoir a définitivement tranché et est décidé à aller de l'avant. Le processus électoral sera mis en place et il n'entend pas revenir sur le code électoral qui a permis la tenue des élections de 2018. La discussion est donc close. La session ordinaire de l'Assemblée nationale continue sur sa lancée et le programme prévu sera respecté. Il s'agit de l'examen du code minier et de son vote, de celui du code des investissements et de son approbation par l'Assemblée. Les opposants vont essayer de se faire entendre, mais on a l'impression qu'ils ne pourront mener que des combats d'arrière garde.

Le pouvoir semble avoir repris la main. Les voix qui s'étaient élevées pour demander la mise en place d'une transition continuent de se faire entendre. Elles affirment qu'elle ne sera pas le siège d'un rassemblement d'opportunistes, mais l'occasion de réfléchir véritablement à la manière de résoudre les problèmes actuels. Le terme refondation revient souvent chez ses partisans.