Madagascar: Ambohimanambola - Un père de famille mortellement poignardé à son domicile

Un homme a été tué à l'arme blanche à Ambohitrony Ambohimanambola dans la nuit du mercredi vers 20 heures. La victime présentait des plaies pénétrantes au ventre, à la tête, à la gorge.

Selon les informations reçues sur place, deux hommes se sont introduits dans son domicile. Avant de tuer le père de famille, les malfaiteurs ont d'abord enfermé son épouse, son enfant de cinq mois et la soeur de son épouse dans les toilettes. Ils ont ensuite assassiné le père de famille. Après leur acte, les malfaiteurs se sont enfuis sans rien emporter.

L'épouse, traumatisée, et enfermée dans la toilette, a crié et appelé à l'aide. Les voisins et le fokonolona se sont rapidement rendus sur place mais les malfaiteurs avaient déjà quitté les lieux, tandis que la gendarmerie avait été prévenue. Des éléments de la gendarmerie sont arrivés sur les lieux quelques heures après le meurtre. La victime n'avait aucun antécédent judiciaire, selon ses proches. Les gendarmes ont effectué une fouille approfondie, mais aucun élément particulier n'a été trouvé. L'enquête devrait permettre d'en savoir davantage sur les circonstances de ce meurtre.

« Les enquêtes menées à ce stade ne permettent pas de déterminer les motivations des agresseurs. Les auteurs des coups de couteau sont en fuite et sont activement recherchés par les gendarmes », a déclaré un proche de la victime.Récemment, la ville d'Ambohimanambola et ses environs ont été le théâtre de violences, d'agressions, de vols et de crimes. Il y a quelques semaines, une attaque s'est produite à Ambohipeno, au cours de laquelle un homme a été tué.

Ces incidents malheureux portent à des dizaines de meurtres déjà enregistrés dans le district d'Avaradrano ce mois dernier. Cette recrudescence de la violence est devenue une préoccupation majeure pour les habitants.