Madagascar: Observatoire Safidy - Constat amer sur la liberté d'expression

L'observatoire Safidy a fait un réquisitoire sur la situation de la liberté d'expression en cette période pré-électorale. A l'issue d'un atelier que cette association a tenu avec des professionnels des médias, elle a tiré sur la sonnette d'alarme et évoque des points qui, selon ses dires, contribuent « aux entraves à la liberté d'expression et à la restriction de l'espace civique ».

L'association cite, entre autres, les « problèmes d'accès aux sources d'informations institutionnelles et publiques » qui constitue « une véritable entrave majeure dans l'exercice du métier de journalisme et aussi une menace pour l'effectivité de la démocratie ». Elle déplore, à cet effet, le statu quo sur la loi sur l'accès à l'information qui n'a pas encore été adoptée et ce « sans aucune explication valable » alors qu'elle figure, selon toujours l'observatoire Safidy, parmi les engagements phares de l'actuel gouvernement à travers le ministère de la Communication et de la Culture.

Le manque de dispositions légales encadrant la période de pré-campagne, est également problématique selon l'observatoire Safidy. Cette situation « ouvre la voie à certains politiciens de prendre une longueur d'avance dans la propagande, et accentuant l'utilisation avantageuse par les partis pro-pouvoir de l'audiovisuelle publique pour servir leurs causes à l'exemple de la couverture des séries d'inaugurations des différents projets ». Aussi, la « prolifération de la désinformation ou fake news est aussi néfaste aux actions d'éducation et de communication électorale » poursuit-elle.