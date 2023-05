Madagascar: Mauvaise utilisation des ristournes minières - Suspension des décaissements du fonds d'investissement social

Le fonds d'investissement social issu des ristournes minières du projet Ambatovy n'est pas correctement utilisé pour le développement réel des Collectivités territoriales décentralisées. Le président Andry Rajoelina a ordonné la suspension des décaissements.

L'utilisation du fonds d'investissement social ne doit pas se limiter aux dépenses de fonctionnement et à l'organisation d'événements festifs. C'est ce qu'a souligné le président de la République Andry Rajoelina, lors du Conseil des Ministres d'hier. D'après ses dires, ce fonds doit être alloué à des projets de développement local ayant des impacts directs sur l'amélioration de la qualité de vie de la population, à l'exemple des projets de construction de barrages, de routes, d'écoles, d'infrastructures sanitaires, etc.

A noter que l'allocation de ce fonds est actuellement sous la responsabilité du Comité d'appui à la gouvernance des Collectivités territoriales décentralisées, composé du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, du ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, du ministre coach de la région Atsinanana, du gouverneur de cette région et de deux représentants de la Présidence de la République.

Redevabilité

Selon les instructions du président Andry Rajoelina, ce Comité doit communiquer, en urgence, aux maires des Communes concernées, la liste des projets éligibles au financement du fonds d'investissement social. Ces projets devront concerner le développement local et le fonds ne doit plus être utilisé pour organiser des cérémonies et des festivités, comme c'était le cas auparavant. En outre, le président a également noté la nécessité d'indiquer aux maires, la mercuriale des prix adoptée par l'Etat central, afin d'éviter les dépenses excessives, dans la réalisation des projets de développement.

Selon le rapport du Conseil des Ministres, le président est ferme, quant à l'urgence de la régularisation de ces mauvaises pratiques pour que l'utilisation du fonds d'investissement social puisse reprendre, mais cette fois, avec une allocation optimale au bénéfice de la population des Communes concernées.