Madagascar: Kick-boxing - Haute Matsiatra - Une ouverture de saison merveilleuse

Comme chaque année, la ligue Haute Matsiatra de kick-boxing a inauguré la nouvelle saison en grande pompe. Le président Hugues Haingoniaina et son équipe ont organisé un grand combat, dimanche, au KSLMD Andrainjato Fianarantsoa.

Une belle occasion pour les grosses pointures, issues de différents clubs locaux d'Analamanga et de Vakinankaratra, de se rencontrer. Il s'agit, non seulement d'une organisation de la ligue mais aussi du club Association Sportive Université Fianarantsoa Kick-boxing (ASUF), sous l'égide de la Fédération malgache. Vingt-deux combats de classe A et classe B ont été programmés. Les titres ont été départagés pour les six combats de classe A.

Le club KBCF a réalisé un doublé en combat pro. Chez les -54kg, Lalaina a battu au point Faneva du club JKA Antsirabe, tandis que son coéquipier JahMan a écarté Angelot du même club JKA Antsirabe chez les -60kg. Les deux boxeurs d'Antananarivo ne sont pas rentrés les mains vides et sont repartis avec des médailles d'or. Jonathan et Moustapha ont respectivement vaincu Cédrick d'Antsirabe et Innocent du club Kintana. Joseph a également fait honneur à son club JKA en s'imposant face à Freddy du KBCF dans la catégorie des -51 kg.

La direction technique de la Fédération, dirigée par Anigael Gastros, a assisté à ce combat. ll a grandement apprécié les performances des combattants. « Le niveau technique est très encourageant. La ligue Haute Matsiatra veut toujours porter haut les couleurs malgaches dans cette discipline, surtout lors des prochains Jeux des Îles et des compétitions internationales. Ce n'est que le début. Le prochain rendez-vous sera le championnat régional qui aura lieu le 18 juin», a expliqué le président de la ligue, Hugues Haingoniaina.