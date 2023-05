Madagascar: Recherches scientifiques - Participation de quatre universités à « Ma thèse en 180 secondes »

Vingt-cinq doctorants issus de l'Université d'Antananarivo, de l'UCM, de l' INSCAE et de l'Université Ravelojaona ont participé au concours « Ma thèse en 180 secondes ». Huit d'entre eux ont été qualifiés pour la phase finale.

Innovation. Outre l'Université d'Antananarivo, le concours « Ma thèse en 180 secondes » a vu cette année la participation d'autres écoles doctorales, notamment celles de l'INSCAE, de l'Université Ravelojaona et de l'Université Catholique de Madagascar. Cette compétition a réuni 25 candidats qui ont fait preuve d'un niveau de performance exceptionnel, présentant leur thèse de manière claire, concise et captivante en trois minutes.

Le premier prix a été remporté par Francine Ramahavalisoa de l'Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de l'Environnement (SVE) de l'Université d'Antananarivo. Sa thèse portait sur les « paramètres génétiques et environnementaux influençant la propagation et la croissance initiale du Tsiperifery en vue de sa domestication ». Il s'agit d'une épice endémique malgache qui, selon elle, devrait être davantage exploitée mais également conservée pour ses valeurs endémiques. Ses recherches visent à trouver une alternative de plantation qui permettrait de conserver cette espèce endémique et de l'exporter, car elle est considérée comme « précieuse » sur le marché des épices.

Les huit finalistes sélectionnés participeront à la grande finale nationale de ce concours et rivaliseront avec les finalistes des six provinces pour remporter le titre convoité. Le gagnant représentera Madagascar lors des épreuves internationales qui se dérouleront à Rabat le 5 octobre, selon le calendrier publié par l'Agence Universitaire de la Francophonie.

Visibilité

Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Agence Universitaire de la Francophonie Afrique Australe et Océan Indien et le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France à Madagascar, le concours « Ma thèse en 180 secondes » est dédié aux doctorants et jeunes docteurs (moins d'un an). Pour les participants, le défi consiste à présenter leur projet de thèse en trois minutes, de manière claire, concise et attractive. Le sujet de recherche est exposé en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Ce concours offre également aux participants une occasion unique de parfaire leurs aptitudes en communication, tout en leur permettant de diffuser leurs recherches dans l'espace public.