Afrique: Coopération - Appui de l'Égypte à la mise en oeuvre du Plan Emergence Madagascar

La coopération entre Madagascar et l'Égypte est au beau fixe. C'est ce qu'on a appris lors de la visite de courtoisie de la nouvelle ambassadrice égyptienne, SEMme Rabab Said Abdou Abdelhadi, auprès du président du Sénat Herimanana Razafimahefa, hier au Palais de Verre à Anosikely.

Les discussions entre les deux parties se sont ainsi focalisées sur plusieurs domaines d'activité dans le but de renforcer cette coopération bilatérale. Cela concerne entre autres, le développement des échanges commerciaux, l'industrialisation et la transformation agro-alimentaire ainsi que l'enseignement supérieur, le tourisme, la promotion des jeunes et de la culture. La mise en relation du secteur privé des deux pays et le développement du secteur agricole ainsi que l'exploitation des ressources en eau font également parties des domaines prioritaires évoqués lors de cette rencontre. La promotion des femmes et du secteur artisanat n'est pas en reste. A cette occasion, l'ambassadrice de l'Égypte à Madagascar, SEMme Rabab Said Abdou Abdelhadi, a annoncé que son pays s'engage à appuyer la Grande île à la mise en oeuvre du Plan emergence Madagascar (PEM), dans le cadre du renforcement de cette coopération bilatérale axée sur des domaines prioritaires.

Avancement des travaux

Il est à rappeler que la construction d'une première autoroute à quatre voies d'une longueur de 260km qui va relier Antananarivo et Toamasina, a été confiée à une géante entreprise égyptienne dans le secteur du BTP portant l'enseigne de SAMCRETE. « Il s'agit d'un projet dont le contrat est conclu entre cette entreprise et le gouvernement malgache mais nous suivons de près son évolution. Nous constatons que les travaux de construction de cette autoroute avancent bien avec un taux d'achèvement atteignant les 25%. De nouveaux équipements importés d'Égypte qui sont nécessaires à la réalisation de ces travaux, sont actuellement à Madagascar. Les techniciens sur le chantier travaillent jour et nuit pour la concrétisation de ce projet à échéance. En effet, le développement des infrastructures comme les routes s'avère important pour la croissance d'un pays », a-t-elle expliqué. Il faut savoir que cette plus grande infrastructure routière visant à moderniser Madagascar, partira de Tsarasaotra et traversera Sabotsy Namehana - Ambohimanga Rova - Talata Volonondry - Anjozorobe, en passant par Andaingo pour rejoindre la route nationale 44, jusqu'à Toamasina. Ce qui va générer des retombées économiques positives pour les régions desservies, et pour la nation.

Grands défis à relever

De son côté, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a souligné que l'Égypte constitue un pays émergent servant de modèle en matière de développement au niveau du continent africain. « Ce pays dispose de grandes expertises dans les domaines de la construction des infrastructures routières, de la création de nouvelles villes et du développement du secteur du tourisme, qui font tous partie des grands défis à relever par l'Etat. L'Égypte s'engage ainsi à partager ses expériences dans le cadre de ce renforcement de la coopération bilatérale afin de soutenir le développement économique de Madagascar. Par ailleurs, nous avons convenu qu'un groupe d'amitié Égypte-Madagascar sera bientôt mis en place dans le but de promouvoir la coopération entre les parlements des deux pays pour la concrétisation des futurs projets touchant les différents domaines d'activité cités ci-dessus », a enchaîné ce Chef d'institution.