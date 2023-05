Afrique de l'Est: L'IGAD exhorte les médias publics à étendre leur couverture régionale pour raconter leur propre histoire et atteindre des objectifs communs

Addis Ababa le — Lors de la réunion des médias publics nationaux des États membres de l'IGAD qui s'est tenue aujourd'hui à Djibouti, le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Workneh Gebeyehu, a exhorté les médias publics nationaux à élargir leur couverture afin de raconter leurs propres histoires et d'atteindre les buts et objectifs communs.

Il a présenté différents médias, y compris l'ENA, pour les excellents services qu'ils ont fournis.

"Je vous encourage à élargir votre couverture au-delà des frontières nationales et à aller au niveau régional pour raconter nos histoires les uns aux autres et au reste du monde", a déclaré M. Workneh, ajoutant que c'est dans cette optique que l'IGAD les a réunis pour cette réunion.

Il les a également encouragés à continuer à rendre compte des défis auxquels la région de l'IGAD est confrontée, de manière à ce que la population soit informée de ces défis afin de les relever.

"Vous êtes les faiseurs d'opinions, les influenceurs vers une direction ou une autre, les faiseurs de rois et de reines", a-t-il noté, rappelant que "l'histoire moderne a enregistré de nombreux cas où les médias ont eu un effet direct et évident sur le destin des communautés, des peuples et des pays".

À cette occasion, le secrétaire exécutif a remercié RTD, ENA, EBC, SSBC, KBC, UBC et SUNA pour les excellents services qu'ils ont fournis pour ses discours sur l'état de la région en 2021 et 2022.

Conformément à l'appel de l'IGAD, l'Agence de presse éthiopienne (ENA) vise à étendre ses bureaux aux pays voisins tels que Djibouti et le Kenya, a-t-on appris.

Créée en 1942, l'ENA diffuse des informations multimédias en six langues et travaille en partenariat avec différents organes de presse internationaux tels que Xinhua, Anadolu et Sputnik.

L'ENA a également achevé la construction d'un nouveau complexe médiatique ultramoderne en vue de lancer des services de radiodiffusion dans les prochains mois.