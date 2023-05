Afrique de l'Est: Levée de fonds - Nuit Blanche parisienne version Madagascar

Nuit Blanche parisienne se tiendra pour la deuxième fois à Madagascar pour sa 13e édition. Dalvis, Shyn et Steph Rombi partageront la scène du CCI Ivato pour l'occasion.

Nuit Blanche parisienne est un événement qui porte bien son nom. Les gens chantent, dansent, mangent et écoutent de la bonne musique toute la nuit, jusqu'au petit matin même s'ils le souhaitent. Et ils ont en plus le sentiment d'un devoir accompli puisqu'il s'agit aussi et surtout d'une soirée humanitaire, destinée à aider l'association APFMada, à collecter des fonds pour aider les femmes enceintes qui en ont besoin durant l' accouchement.

« Cette soirée ouvre ses portes à tous ceux qui aiment aider les autres et en particulier ceux qui sont sensibles aux causes de nos compatriotes. Notre aide intervient au moment de l'accouchement car c'est un moment où la femme peut encore mourir. Nous fournissons des consommables et des équipements nécessaires pour des accouchements dignes aux mères dans les maternités et CSB », explique Vola Rasoamanana, organisatrice de l'événement.

Nuit Blanche parisienne est à sa 13e édition cette année. Généralement, il se tient à Paris, capitale française et attire chaque année entre 900 et 1000 personnes venues de toute l'hexagone. Cette année, pour la deuxième fois seulement depuis sa création, ce sont les Tananariviens qui auront le privilège d'y participer.

Ce sera le samedi 13 mai 2023 , au CCI Ivato. «Maintenant que notre présidente est installée à Madagascar, il nous semble simple et naturel que l'événement se tienne ici. Nous aurons également plus de moyens et de suivis de nos actions humanitaires », selon Tiana Razafindravahy co-organisatrice.

Côté spectacle, des grandes stars comme Shyn vont participer à l'animation. Dalvis, Steph Rambi avec ses musiciens ouvriront la scène. « Les chanteurs vont faire des duos voire des trios. Des animations DJ vont ponctuer leurs prestations tout au long de la soirée », explique Vola Rasoamanana. Le thème blanc est la marque de cette soirée devenue une institution au sein de la diaspora malgache en Europe, plus de 13 ans d'existence !

« S'habiller tout en blanc puisqu'on va passer une nuit blanche. Mais aussi pour nous, se différencier de l'ordinaire, puisque le choix du terme « nuit blanche » était surtout pour se démarquer des autres soirées parisiennes. » précise Vola Rasoamanana. Les organisateurs de cet évènement se réjouissent d'ores et déjà du soutien de grandes entreprises nationales telles que Ny Havana, Telma, Pala, Habibo et de nombreux partenaires dont le Groupe Prey (Express de Madagascar, Ao Raha, Antsiva, RTA, RFM, Ecoprim).