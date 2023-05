Madagascar: Biodiversité - Les risques d'extinction des espèces menacées augmentent

Madagascar est considéré comme un point chaud de biodiversité. La plupart de ces espèces de faune et de flore sont en danger.

La biodiversité de Madagascar décline à un rythme alarmant. De nombreuses espèces végétales et animales sont classées menacées dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les primates sont les plus menacés d'extinction. Près d'un tiers de toutes les espèces de lémuriens de Madagascar sont, à seulement un pas de l'extinction, et 98% d'entre elles sont menacées, selon la mise à jour de la Liste rouge de l'UICN des espèces menacées, qui date de 2020.

La situation ne s'est pas améliorée, depuis. D'autres mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des plantes, ne cesseraient, également, de diminuer. Certaines espèces d'oiseaux, de reptiles, seraient déjà éteintes, comme le grèbe roussâtre, trouvé uniquement sur le lac Alaotra, et le Coua de Delalande, des serpents. Les plantes ne sont pas épargnées par ce risque. Plus de la moitié des plantes évaluées à Madagascar seraient menacées.

« Les principales menaces sont la destruction de l'habitat, l'exploitation massive et non raisonnée des ressources naturelles, la surexploitation du sol: les surfaces naturelles régressent ou subissent une pollution aussi bien dans l'eau qu'en surface. Le trafic illicite aussi contribue à la réduction de la biodiversité », déclare Rinah Razafindrabe, directeur général de la Gouvernance environnementale auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable.

L'invasion des espèces envahissantes mettrait également en danger, l'écosystème. Plusieurs espèces floristiques, et faunistiques envahissantes auraient été identifiées dans les aires protégées.

Responsabilité citoyenne

L'extinction progressive de la biodiversité présente une menace pour l'écosystème, pour l'économie. Et lorsque l'écosystème se dérègle, des catastrophes naturelles peuvent surgir. En outre, elle peut, également, mettre en danger la santé humaine. Des maladies peuvent émerger. Plusieurs actions sont entreprises pour protéger la biodiversité. « À travers la mise en place des réseaux des Aires protégées à Madagascar, les espèces menacées sont les cibles de la conservation.

En outre, la lutte contre les feux de brousse ou les feux des forêts sont des activités pour la protection de la nature. Ce n'est pas seulement le ministère chargé de l'environnement qui se doit de protéger la nature. C'est une responsabilité citoyenne. Les gestes éco responsables et éco citoyens contribueront grandement dans la préservation de notre biodiversité », exhorte Rinah Razafindrabe.