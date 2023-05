Madagascar: Atelier sur la protection civile - Rappel des responsabilités pour un service public accessible

Suite à la mission de l'Amicale des sapeurs-pompiers Hochfelden à Mahajanga depuis quelques semaines, un atelier sur la protection civile a réuni tous les responsables de la protection civile.

L'objectif était d'améliorer le mode opératoire des sapeurs-pompiers mais aussi de recadrer leurs responsabilités, rôles et attributions respectifs face à un sinistre. Et rendre plus accessible le service public octroyé par les sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga. Cette occasion était pour les missionnaires d'Hochfelden d'effectuer un partage d'expérience.

Ils ont expliqué les procédures d'intervention en cas d'incendie d'envergure en Alsace. « Le travail de sauvetage est la responsabilité de tout le monde. Le travail de secours en cas de catastrophe est le devoir de tant de gens et non le travail des pompiers municipaux uniquement ou de ceux de la région ou de l'ASECNA. Les personnes que vous gérez dans les fokontany sont celles qui en bénéficient. C'est le résultat du travail que nous faisons pour sauver des vies.

La coopération entre les entités et la mise en place d'une coordination et l'existence des formations ou renforcement de capacités sont importantes », a déclaré le directeur de l'information et de la protection civile au sein de la région Boeny, colonel Vohason. Les chefs fokontany ont rapporté les problèmes qu'ils rencontrent fréquemment. Tels que les difficultés d'accès en cas de sinistre dont la servitude de passage et l'insuffisance des bouches d'incendies.

Accès

Les sapeurs-pompiers de la CUM reçoivent mainte fois des doléances concernant le problème lié à leur ligne verte 118. Les opérateurs téléphoniques étaient ainsi présents pour trouver ensemble une solution. L'intervention des sapeurs-pompiers dépend en grande partie de la Jirama avant toute opération d'intervention.

Les agents de la Jirama ont également expliqué leurs démarches. « Cet atelier permettra le renforcement de la collaboration entre les entités publiques et privées au sein de la ville de Mahajanga en matière de protection civile », a souligné la PDS, Tonganirina Zafiarinefo Velomary. Des représentants de grands établissements tels que la logistique pétrolière et SEMS et la grande distribution Shop U étaient invités à intervenir.

Ils ont présenté leurs dispositifs de sécurité contre la prévention de sinistre notamment les incendies. La coopération entre les acteurs de l'aide locale aux sinistrés était surtout le but recherché. Ainsi que le rappel du rôle des autorités et des secouristes dans l'intervention lors d'une catastrophe. La coordination du sauvetage des vies, des biens et des infrastructures des personnes devra être efficace.