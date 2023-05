Sénégal: Résultat à mi-parcours - Hausse de 31,9% du résultat net du groupe Sonatel au premier trimestre 2023.

Le résultat net du groupe Sonatel a enregistré une hausse de 31,9% à l'issue du premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, selon les résultats financiers rendus publics par la direction de cette société de télécommunications.

Ce résultat est en effet passé de 62,7 milliards de FCFA au 31 mars 2022 à 82,7 milliards de FCFA au 31 mars 2023.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 9,8% à 384,7 milliards de FCFA contre 350,4 milliards de FCFA. La direction de Sonatel avance que la croissance est tirée par la Data, le Fixe et Orange Money grâce à un niveau d'investissement toujours soutenu.

Concernant l'Ebitdaal, il a progressé de 14,3%, passant de 145 milliards de FCFA au premier trimestre 2022 à 165,6 milliards de FCFA un an plus tard.

Pour ce qui est des investissements, une évolution de 51% est notée par la direction de Sonatel avec une réalisation de 55,2 milliards de FCFA contre 36,6 milliards de FCFA au premier trimestre 2022.

Du côté des réalisations opérationnelles, les responsables du groupe Sonatel soulignent que le parc Fixe, Mobile et internet est en croissance «favorisée par une bonne dynamique commerciale et l'augmentation significative des capacités réseaux en lien au rythme d'investissement soutenu.» Ce parc se situe à 39,3 millions (+0,6%). Quant aux clients Mobile, ils sont dénombrés à 38,3 millions (+,01%). L'internet mobile connait une évolution de +9% à 16,4 millions. En ce qui le concerne, le parc actif Orange Money ainsi que les inscrits Orange Money sont respectivement à 10,8 millions et 27 millions, soit une progression de 10,2% par rapport au premier trimestre 2022.

Par ailleurs, durant la période sous revue, les responsables du groupe Sonatel signalent un certain nombre d'évènements concernant l'activité de la société dans les pays de présence. C'est ainsi qu'au Sénégal, ils notent le déploiement du câble sous-marin Share en phase de finalisation. A Bissau, c'est l'inauguration du raccordement du câble sous-marin ACE à Suru en présence des autorités qui est relevée. Au, Mali, il y a eu le rejet du pourvoi en cassation dans l'affaire opposant l'association des consommateurs REMACOTEM et les opérateurs téléphoniques au Mali, portant sur la facturation des communications aboutissant sur la messagerie vocale. «Les opérateurs ont de nouveau obtenu un délai de grâce de 2 mois qui court jusqu'au 13 mai 2023», souligne la direction de Sonatel.

Concerne le marché, le groupe Sonatel informe que Starlink (un fournisseur d'accès à internet par satellite) a annoncé le lancement de ses services en 2023 dans 23 pays africains dont le Sénégal. Toujours au Sénégal, Sonatel note une évolution des offres Flybox et le développement de la fibre optique pour la démocratisation de l'internet à domicile avec une qualité de service optimale. Au Mali, le groupe note une bonne progression du programme d'investissement 2023 avec la mise en service de 90 sites, la réhabilitation de 20 sites détruits au Nord et 15 nouvelles plaques FTTx. En Guinée, les responsables de Sonatel soulignent l'atteinte de la barre symbolique de 9 millions de clients actifs mobiles et 2milions de clients actifs 4G. Enfin en Sierra Leone, le Groupe annoncé le lancement de l'école numérique en partenariat avec SOS.

Concernant la régulation des télécoms, la direction de Sonatel signale la mise en oeuvre au Mali par l'AMRTP du projet de limitation du nombre des abonnés à 3 par client avec accès des opérateurs à la base NINA avec un impact sur les bases clients (forte baisse des recrutements). En Guinée, le groupe Sonatel se félicite de l'autorisation de déployer la fibre résidentielle et l'exigence de revente de la capacité excédentaire et de dégroupage.