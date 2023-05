Afrique du Nord: L'inscription à l'initiative autorisant les expatriés à amener leurs voitures en Egypte prend fin dans cinq jours

Le ministre des Finances, Mohamed Maait a indique que l'inscription à l'initiative autorisant les expatries à amener leurs voitures en Egypte sans avoir à payer des droits de douanes et le paiement de la valeur du dépôt bancaire prescrite, prendraient fin dans cinq jours.

Dans un communique publie mercredi, M. Maait a affirmé que l'Etat n'avait aucune intention d'étendre la mise en vigueur de la loi autorisant les expatriés à apporter leurs voitures de l'étranger, après le 14 mai courant.

L'important est de rejoindre l'initiative, à la date de démarrage des procédures de transfert de la valeur du dépôt de l'étranger au plus tard le 14 mai 2023, et non à la date de son arrivée sur le compte du ministère des Finances à National Banque of Egypt, même si la demande est soumise à l'examen de la NBE ou de l'autorité douanière pour délivrer l'autorisation d'importation de la voiture, a-t-il fait savoir le ministre.

Et le ministre de souligner que les expatriés égyptiens seront autorisés de choisir n'importe quelle voiture et de l'échanger à tout moment dans les 5 ans, durée prescrite pour évaluer les voitures et déterminer les montants à transférer, et ce conformément aux récents amendements législatifs.

Quiconque souhaite retirer les montants transférés de son compte, au profit du ministère des Finances, et sortir de l'initiative après un an à compter de la date d'approbation de l'importation, n'a qu'a présenter une demande sur la plate-forme électronique, et il l'obtiendra, dans trois mois, selon le taux de change en cours au moment de la récupération, a noté le ministre.