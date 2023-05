Afrique du Nord: La couleur de peau de Cléopâtre n'était pas importante dans l'Égypte ancienne, mais son rôle stratégique dans l'histoire du monde l'était

analyse

Cléopâtre, reine d'Égypte dans les années 51-30 avant J.-C., est de nouveau au coeur de l'actualité grâce à une série documentaire controversée sur Netflix intitulée Queen Cleopatra. De nombreux débats ont fait rage au sujet de son origine ethnique. La reine était d'origine grecque. Dans la série Netflix, elle est interprétée par une actrice noire. Cette agitation sert de prétexte pour son rôle dans l'histoire et la manière dont elle a été représentée au fil du temps. L'historien Toby Wilkinson est égyptologue et auteur du livre primé The Rise and Fall of Ancient Egypt : the History of a Civilisation from 3000 BC to Cleopatra. Nous lui avons demandé de nous éclairer sur ce pan de l'histoire.

Qui était Cléopâtre et pourquoi est-elle si importante ?

En réalité, le règne de Cléopâtre marque l'épanouissement final de la culture égyptienne ancienne.

Cléopâtre - ou Cléopâtre VII pour être précis : il y a eu six reines antérieures portant le même nom - a été le dernier monarque de la dynastie ptolémaïque, une famille d'origine grecque macédonienne qui a régné sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand en 323 av. J.-C. jusqu'à la conquête et l'occupation du pays par Octave (futur empereur Auguste) en 30 av. J.-C..

J.-C.

Pendant son règne de 21 ans, à une époque où d'autres États de la Méditerranée orientale étaient assimilés par la puissance croissante de Rome, Cléopâtre a réussi à préserver l'indépendance de l'Égypte grâce à sa diplomatie astucieuse, à son leadership stratégique et à son charisme personnel. Elle est importante en raison de sa position dans l'histoire - elle est la personne qui relie l'Epoque hellenistique des successeurs d'Alexandre et l'Empire romain qui l'a suivi - et de son statut légendaire depuis sa mort. À la mort de Cléopâtre, la civilisation égyptienne antique a disparu en tant que culture vivante et dynamique.

Que pensez-vous de la controverse sur son appartenance ethnique ?

Elle nous renseigne davantage sur les préoccupations de notre époque que sur ce qui était considéré comme important à l'époque de Cléopâtre. D'après ce que je sais des coutumes de l'Égypte ancienne, la couleur de la peau était beaucoup moins importante que la culture : si vous viviez comme un Égyptien, en adoptant les pratiques culturelles égyptiennes, vous étiez considéré comme un Égyptien, quelle que soit votre origine ethnique. Rien ne prouve que l'appartenance ethnique de Cléopâtre ait fait l'objet d'un débat ou d'un intérêt de son vivant. Elle était issue d'une longue lignée de rois de langue grecque, mais sa famille vivait en Égypte depuis 300 ans.

Des doutes subsistent quant à l'identité de la mère de Cléopâtre. Mais des siècles de tradition royale suggèrent qu'elle aussi était d'origine grecque macédonienne.

En raison des réalisations remarquables de Cléopâtre de son vivant et de sa réputation durable à travers les âges, il est compréhensible que différents groupes veuillent se l'approprier. Cléopâtre nous appartient à tous.

Pourquoi pensez-vous que son apparence a été mise en avant ?

Si l'on regarde les images de Cléopâtre créées de son vivant - dans les statues, sur les murs des temples et sur les pièces de monnaie - elle ne correspond pas nécessairement aux canons modernes de beauté.

Par exemple, elle est souvent représentée avec un long nez aquilin et un menton pointu. Mais comme Cléopâtre a manifestement séduit deux des chefs militaires les plus puissants de son époque, les Romains Jules César et Marc Antoine, nous projetons sur elle nos propres préjugés culturels sur l'influence féminine et supposons qu'elle devait être physiquement attirante.

Cependant, la beauté est dans l'oeil de celui qui regarde, et l'histoire nous enseigne que le pouvoir est un puissant aphrodisiaque. L'attrait qu'elle exerçait sur César et Antoine tenait autant à sa position de pouvoir, puisqu'elle régnait sur le pays le plus riche de la Méditerranée, qu'à ses qualités personnelles. Que Cléopâtre ait été "belle" ou non en termes modernes, elle était une souveraine accomplie, une politicienne habile, et ses contemporains reconnaissaient clairement ses capacités.

Qu'en est-il de son intelligence ? Qu'a-t-elle accompli en son temps ?

Cléopâtre était intelligente, rusée et stratège. Elle était une femme dirigeante dans un monde dominé par des hommes forts. Elle a affirmé avec force son droit de régner, se débarrassant de ses deux frères lorsqu'ils ont sapé ou tenté de contrecarrer ses objectifs. Tous deux sont morts.

Ses liaisons stratégiques avec César, puis avec Antoine, ont été soigneusement calculées pour assurer sa propre position et l'autonomie de son pays. Ses talents diplomatiques ont permis l'indépendance de l'Égypte alors que d'autres États tombaient sous la coupe de Rome.

De langue maternelle grecque, elle fut également la première de sa dynastie à apprendre à parler l'égyptien, afin de pouvoir communiquer avec ses sujets dans leur propre langue. Cette démarche était très inhabituelle à l'époque, compte tenu des différences et des difficultés de la langue. Cléopâtre est ainsi considérée comme une penseuse progressiste et une linguiste compétente.

Ses qualités de dirigeante lui ont également permis d'éviter la famine en Égypte, alors que d'autres pays de la Méditerranée orientale en souffraient. Enfin, elle était à l'aise dans les relations interculturelles : elle a promu l'ancienne civilisation égyptienne en fondant de nouveaux temples et en honorant les divinités traditionnelles, tout en maintenant la position de l'Égypte en tant que nation phare du monde hellénistique de langue grecque.

Selon vous, pourquoi fascine-t-elle toujours autant ?

Même à son époque, Cléopâtre était une source de fascination, en tant que femme dirigeante dans un monde d'hommes. Les Romains la trouvaient exotique, intrigante et controversée, et les écrits des historiens et commentateurs romains ont assuré la réputation posthume de Cléopâtre. Ses démêlés avec Rome, en particulier ses tristement célèbres relations amoureuses avec César et Antoine, ont scandalisé la société romaine contemporaine et ont fasciné les générations suivantes.

La nature exacte de ces relations - étaient-elles fondées sur l'amour véritable ou sur la nécessité politique, et quelle était la dynamique du pouvoir entre Cléopâtre et ses amants - a inspiré les écrivains à travers l'histoire, du dramaturge britannique William Shakespeare à Hollywood.

Read more: Queen Cleopatra: experts save this poorly scripted Netflix docuseries

Aujourd'hui, son exemple d'émancipation féminine et d'indépendance d'esprit trouve un écho dans les préoccupations contemporaines. Bien que le nom de Cléopâtre soit célèbre, nous savons en réalité très peu de choses sur son véritable caractère. Cela permet à chaque époque de projeter sur elle ses espoirs, ses craintes et ses aspirations.

La reine Cléopâtre est diffusée sur Netflix à partir du 10 mai.

Fellow of Clare College, University of Cambridge