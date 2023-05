Afrique: Le Maroc pays hôte de la 2ème édition du MeetMED Week

Le Maroc abrite la deuxième édition du MeetMED Week, du 09 au 11 mai 2023 à Marrakech, un rendez-vous incontournable visant à renforcer la coopération régionale dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée (PSEM) en matière de transition énergétique.

Le choix du Maroc vient à point nommé affirmer l'engagement du Maroc dans la transition énergétique et environnementale, a annoncé l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) dans un communiqué.

Cet événement phare pour l'ensemble du bassin méditerranéen représente une opportunité pour un dialogue politique de haut niveau où les décideurs politiques et les parties prenantes les plus pertinentes se réuniront pour échanger des expériences et discuter des prochaines étapes de la décarbonation de la région, rapporte la MAP.

Ledit évènement contribuera à la création de contextes socio-économiques plus stables, plus efficaces, plus compétitifs et plus résistants au climat dans les pays ciblés, et constituera également une réelle opportunité pour le développement économique afin de mettre en relief les atouts et potentialités du Maroc à même de renforcer l'attractivité et la compétitivité de nos écosystèmes public et privé.

Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean région (MeetMED) est un projet financé par l'Union européenne, développé par l'Association méditerranéenne des agences nationales pour la maîtrise de l'énergie (MEDENER) et le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (RCREEE).

MeetMED II vise à renforcer la mise en oeuvre des mesures d'efficacité énergétique et à améliorer le bouquet énergétique des pays bénéficiaires en se concentrant sur le secteur du bâtiment par le biais d'une approche multi-échelle, multi-partenaires et inclusive aux niveaux local et régional, favorisant ainsi la coopération régionale.

Dans ce contexte, le MeetMED Week vise à promouvoir l'engagement des parties prenantes et des autorités nationales dans les objectifs du projet MeetMED II, et ce à travers la mobilisation et l'implication des acteurs nationaux, des autorités locales, des opérateurs du secteur privé, de la société civile et la population, au niveau régional et local.

Cette initiative oeuvre également en faveur de la diffusion des bonnes pratiques dans les secteurs du bâtiment et des appareils électroménagers, du développement et la réplication de mesures d'efficacité énergétique, de la sensibilisation du public et des investissements dans ces secteurs.

Le MeetMED Week est une occasion importante pour discuter de la transition énergétique et environnementale dans la région méditerranéenne, ainsi que pour renforcer la coopération régionale et encourager l'adoption de pratiques durables dans les secteurs clés de l'énergie, a conclu le communiqué.