Maroc: L'ONMT relie Agadir à Stockholm et Copenhague

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) vient de conclure un accord historique avec la compagnie aérienne Scandinavian Airlines (SAS).

L'accord signé à Stockholm entre Adel El Fakir, DG de l'ONMT et Erik Westman, vice-président de la Direction du réseau et directeur commercial de SAS, prévoit le lancement par Scandinavian Airlines de vols directs hebdomadaires reliant Agadir aux villes de Stockholm en Suède et Copenhague au Danemark, indique l'ONMT dans un communiqué.

L'accord qui entrera en vigueur en novembre 2023 est inédit. Scandinavian Airlines effectuera en effet, pour la première fois, des vols réguliers à destination du Maroc, rapporte la MAP.

"La plus grande compagnie aérienne d'Europe du Nord va desservir le Maroc. C'est un grand pas dans notre prospection de nouveaux marchés porteurs. Ce partenariat stratégique va, en outre, nous permettre de sécuriser des sièges et des flux touristiques, mais également de garantir une bonne saison hivernale pour la station balnéaire Agadir", a dit M. El Fakir, cité dans le communiqué.

A travers ce partenariat, l'ONMT entend ainsi renforcer sa présence sur le marché scandinave, d'autant que ce marché, pourvoyeur de plus de 30 millions de touristes, est l'un des plus lucratifs, générant des dizaines de milliards d'euros annuellement.

Rappelons qu'avec 130 avions, Scandinavian Airlines est le premier transporteur aérien des pays nordiques et également un membre fondateur de Star Alliance, la plus grande alliance de compagnies aériennes au monde. La compagnie dispose de deux hubs principaux, à l'aéroport Arlanda à Stockholm et à l'aéroport Kastrup de Copenhague.

Dans le même temps, Marrakech sera aussi connecté à la Suède et au Danemark grâce au partenariat de l'ONMT avec la compagnie à bas coût Norwegian Air Shuttle qui desservira la ville ocre au départ de Copenhague et de Stockholm.

L'ONMT est ainsi en phase avec son ambitieux plan d'action 2023-2026 "Light in action", dont l'un des principaux piliers est l'aérien. L'objectif étant d'accentuer la progression des ouvertures de lignes aériennes point à point avec les différents bassins émetteurs et de doubler les capacités à l'horizon 2030.