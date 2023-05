Afrique de l'Ouest: Renforcement de la sécurité dans les établissements pénitentiaires de Gao grâce à une formation spécialisée

Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, dix membres du personnel de la maison d'arrêt et de correction de la commune urbaine de Gao ont récemment bénéficié d'une formation pratique intensive. Cette formation, organisée par la MINUSMA a eu lieu du 3 au 5 mai 2023 et a mis l'accent sur le maniement professionnel du matériel de sécurité essentiel, notamment le bâton de défense télescopique et le Tonfa (arme, soit en bois, soit en polymère, selon qu'elle est respectivement utilisée en art martial, ou par la police).

Le principal objectif de cette formation était d'accroître les capacités des gardiens de prison en matière de sécurité et de renforcer la protection des établissements pénitentiaires dans un contexte sécuritaire complexe. Avec l'expansion des attaques terroristes au centre et au nord du pays, les prisons sont devenues des cibles potentielles, rendant impératif le renforcement des compétences en matière de sécurité dans ce domaine.

Les participants à la formation ont acquis des compétences pratiques en matière de gestion des mouvements des détenus, y compris l'escorte et le transfèrement, ainsi que des techniques avancées de maintien de l'ordre en milieu carcéral et d'intervention en situations à haut risque. De plus, ils ont été formés à la planification des opérations d'urgence, afin d'être mieux préparés à faire face à d'éventuelles situations critiques.

Djibril KEITA, régisseur de la maison d'arrêt et de correction de Gao, a exprimé sa satisfaction quant à cette formation, soulignant son importance pour le renforcement de la capacité opérationnelle de leur structure. Il a également salué la collaboration à long terme avec la MINUSMA, qui a soutenu leur institution depuis de nombreuses années.

L'appui de la MINUSMA aux institutions pénitentiaires du Mali est multiforme. Outre la formation du personnel, la mission onusienne a contribué au renforcement des capacités institutionnelles par le biais de réhabilitations et de constructions d'infrastructures adaptées. Nelly Atieno OPIYO, de la section judiciaire et pénitentiaire de la MINUSMA à Gao, a souligné l'engagement continu de la mission à soutenir le ministère de la Justice dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires et pénitentiaires du Nord du pays. Elle a également souligné l'importance de telles initiatives pour étendre l'autorité de l'État et consolider l'État de droit.

Cette formation spécialisée s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste visant à renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires. Grâce à cette initiative, les gardiens de prison de Gao seront mieux préparés à faire face aux défis sécuritaires croissants et à assurer la sécurité des détenus, contribuant ainsi à la stabilité et à la consolidation de l'autorité de l'État dans la région.