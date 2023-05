Congo-Kinshasa: Crise du maïs - Marie-Claire Mutanda de l'UDPS appelle le gouvernement à trouver une solution durable

Marie-Claire Mutanda Mikobi Mbayo, cadre de la ligue des femmes de l'UDPS, a interpellé, mercredi 10 mai, le gouvernement pour qu'il trouve une solution durable à la crise de la farine de maïs dans le pays.

« Pendant que nos autorités cherchent à résoudre la crise de farine de maïs, il faut réfléchir et agir de manière à trouver une solution définitive à ce problème », a dit Marie-Claire Mutanda.

Elle pense qu'il faut revitaliser l'agriculture au pays car, souligne-t-elle, la RDC a la capacité de se nourrir soi-même et de nourrir les autres pays.

« Pourquoi nous sommes arrivés au point où aujourd'hui on doit dépendre entièrement de la Zambie et des autres pays, même désertiques, qui nous donnent de la nourriture ? C'est ça qui me fait mal parce que j'aimerai bien qu'on puisse, pendant qu'on résout cette crise (de maïs), voir aussi comment revitaliser l'agriculture au Congo », a indiqué cette cadre de l'UDPS.

Elle regrette que certaines régions qui étaient des greniers agricoles ne le soient plus à ce jour.

« Moi quand je regarde seulement ma ville ou mon territoire de Mweka, Mweka fut jadis le grenier du Kasaï, produisait des millions de tonnes de maïs, de manioc et d'huile, arachides et tout », a-t-elle déploré.

Marie-Claire Mutanda Mikobi appelle le gouvernement à mettre en place un plan stratégique clair et global de développement du secteur agricole :

« Pourquoi beaucoup de projets qui sont faits au Congo échouent et quelles sont les leçons tirées de là? J'ai comme impression que le manque même d'une vision d'agriculture, manque d'un plan stratégique de développement du pays y compris dans le secteur agricole, le manque du focus sur l'importance que l'agriculture peut faire pour relever tous les développements de notre pays font qu'on puisse regarder le problème at piece meal comme disent les Anglais. On regarde, on va résoudre, toujours en réactionnaires. L'agriculture au Congo peut donner de la nourriture à la région et on ne peut pas manquer ».